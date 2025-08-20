Adiós Powwow en EE.UU.: la popular celebración que festeja su “último baile” tras cuatro décadas de historia

Una de las celebraciones más grandes de Estados Unidos llegará a su fin. En agosto de 2025, se dio a conocer que el Powwow, organizado por Gathering of Nations, tendrá su última edición en 2026. Durante más de 40 años, este evento de música y baile reunió a invitados de todas las tribus nativas de la región.

El Powwow más grande de América del Norte anunció su última celebración

Gathering of Nations es una organización dedicada a la creación de espacios donde las personas nativas americanas puedan celebrar juntas sus tradiciones, sin importar a qué tribu pertenezcan, como señaló su sitio web oficial.

Cada año, Gathering of Nations organizaba su evento insignia: un Powwow con bailes y música que pasó a ser reconocido como el más grande en Norteamérica. De acuerdo con el organismo, más de tres millones de personas asistieron a esta fiesta durante 42 años.

El 16 de agosto de 2025, Gathering of Nations publicó en su página web y redes sociales los detalles sobre el Powwow que se llevará a cabo en 2026. El evento, llamado The Last Dance (El último baile, en español), será la edición 43 del festejo y también, la última.

“Después de 43 increíbles años de reunir a miles de bailarines, cantantes, artistas y visitantes de todo el mundo, este capítulo llegará a su fin con una última celebración”, escribió el grupo en Facebook.

El último Powwow de Gathering of Nations tendrá sede en Tingley Coliseum, ubicado en Albuquerque, Nuevo México, y se celebrará los días 24 y 25 de abril de 2026. Entre las actividades que se realizarán en esta reunión se encuentran:

Presentaciones de canto, música y baile.

Mercado de artesanías y productos hechos a mano.

Desfile de jinetes y caballos.

Ceremonia de despedida de Miss Indian World.

Por qué Gathering of Nations canceló su evento anual

En la sección de preguntas y respuestas de su sitio oficial, Gathering of Nations informó: “De cara al futuro, varios factores ajenos a nuestro control dificultan la planificación y la coordinación a largo plazo. Con eso en mente, decidimos cerrar este capítulo con una celebración de su increíble historia en el evento de 2026”.

El próximo Powwow en Albuquerque fue nombrado como "el último baile" (Facebook/Gathering of Nations Powwow)

FOX 10 Phoenix reportó que una de las posibles razones detrás de la cancelación podría ser la futura remodelación del recinto que ha albergado al Powwow desde 2017. El medio también detalló que el festival ha sido objeto de críticas durante sus últimas ediciones.

Según la cadena estadounidense, algunos nativos americanos estaban preocupados al alegar que este Powwow podría ser una estrategia para ganar dinero a costa de sus culturas. Líderes de tribus también expresaron su desacuerdo con reunir todas las tradiciones nativas en una sola, cuando ellos procuran que cada grupo mantenga su individualidad.

Gathering of Nations defendió su trabajo al justificar que el dinero que consiguen en el evento es invertido en la comunidad. Su página web informa que, en los 42 años de su Powwow, han regalado US$500 mil en becas para estudiantes nativos, así como US$7 millones en premios a cantantes y bailarines.

Qué es un Powwow, la tradición de las tribus nativas de Norteamérica

United Indians of All Tribes Foundation definió un Powwow como una celebración nativa americana enfocada en el canto y baile.

La música tiene un papel esencial en las culturas nativo americanas (Pexels/Gabriela Custódio da Silva)

Los cazadores iniciaron estas fiestas al invitar a sus familiares y amigos a sus hogares para compartir con ellos su buena fortuna. Mientras los anfitriones preparaban los alimentos, era común que los invitados bailaran como muestra de respeto.

De acuerdo con la fundación, por lo general los Powwows son eventos públicos donde los participantes comparten aspectos de sus culturas. Por esa razón, muchos nativos prefieren que las ceremonias religiosas y otras tradiciones importantes (como los nombramientos) se realicen de forma privada.

La temporada de Powwows en Norteamérica empieza en marzo o junio y se extiende hasta septiembre.