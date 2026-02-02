Seguro Social en Nuevo México: calendario y de cuánto será el pago de febrero 2026

La Administración del Seguro Social de EE.UU. (SSA, por sus siglas en inglés) dio a conocer el calendario de pagos de los diferentes programas correspondiente a febrero de 2026. Los beneficiarios de Nuevo México recibirán un aumento en sus depósitos, vigente desde el 1° de enero, como parte del ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés).

Cuándo pagan el Seguro Social en Nuevo México en febrero de 2026

Los pagos de los programas del Seguro Social en Nuevo México se realizan de forma escalonada, a partir del segundo miércoles de febrero de 2026, según la fecha de nacimiento de los beneficiarios. La información se encuentra en el calendario oficial de la SSA.

Este es el calendario oficial de depósitos del Seguro Social (Social Security Administration)

Con base en este esquema, las fechas de depósito quedan de la siguiente manera:

Nacidos del día 1 al 10 : pago disponible el miércoles 11 de febrero de 2026.

: pago disponible el miércoles 11 de febrero de 2026. Nacidos del día 11 al 20 : pago disponible el miércoles 18 de febrero de 2026.

: pago disponible el miércoles 18 de febrero de 2026. Nacidos del día 21 al 31: pago disponible el miércoles 25 de febrero de 2026.

En tanto, el pago del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) correspondiente a febrero se realizó el viernes 30 de enero, ya que el 1° de febrero cae en fin de semana.

El depósito de marzo se efectuará el viernes 27 de febrero, por el mismo motivo, aunque de manera regular se realiza el primer día de cada mes.

Por otro lado, los beneficiarios que están inscritos en el Seguro Social desde antes de mayo de 1997 recibirán su depósito el 3 de febrero de 2026. En ese mismo sentido, los afiliados al SSI tendrán disponible su pago correspondiente a marzo el viernes 27 de febrero.

De cuánto será el pago del Seguro Social en febrero de 2026

Los más de 75 millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos verán reflejado un incremento del 2,8% en sus pagos respecto a 2025, como resultado del ajuste inflacionario.

Los beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos reciben un aumento en sus beneficios a partir de enero de 2026 (Facebook/Social Security Administration)

La dependencia informó que, en promedio, los pagos por jubilación aumentarán US$56, por lo que los beneficiarios recibirán las siguientes cantidades en febrero de 2026:

Trabajadores jubilados: US$2071.

Pareja de adultos mayores que recibe prestaciones: US$3208.

Madre viuda con dos hijos: US$3898.

Persona viuda de edad avanzada: US$1919.

Trabajador discapacitado con cónyuge y uno o más hijos: US$2937.

Trabajadores discapacitados: US$1630.

En el caso de los beneficiarios del programa de Ingreso Suplementario, los nuevos montos mensuales serán:

US$994 para una persona elegible.

US$1491 para una persona elegible con cónyuge elegible.

US$498 para una persona esencial.

El ajuste en los pagos mensuales entró en vigor desde el primer día de 2026, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de jubilados y personas con discapacidad ante el aumento de los costos de productos básicos por la inflación.

Cuáles son los nuevos requisitos del Seguro Social en 2026

A partir de 2026, entraron en vigor nuevas normativas de elegibilidad para los programas del Seguro Social y del Ingreso Suplementario, que se suman a los ajustes habituales.

Las personas que cumplan con los requisitos podrán recibir los pagos mensuales del Seguro Social (Facebook/Social Security Administration)

Según informó la SSA, los principales cambios son los siguientes: