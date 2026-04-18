Desde el 1° de mayo: los beneficiarios de SNAP tendrán que proporcionar documentación adicional en Nuevo México

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en Nuevo México tendrán que cumplir con nuevos requisitos para validar sus gastos del hogar. Desde el 1° de mayo, será necesario presentar contratos de arrendamiento e hipotecas, entre otros.

SNAP en Nuevo México: qué documentos se exigirán desde mayo para validar gastos

Con el objetivo de disminuir la cantidad de errores administrativos en el sistema, en los trámites de SNAP, la Autoridad de Atención Médica de Nuevo México (HCA, por sus siglas en inglés) pedirá la presentación de documentos que certifiquen:

Gastos de vivienda del beneficiario

Servicios públicos

Cuidado de dependientes

Los nuevos documentos necesarios para aplicar al SNAP en Nuevo México

En ese marco, según el comunicado, ante las nuevas restricciones en el estado, los solicitantes deben entregar documentos como:

Copias de contratos de arrendamiento.

Hipotecas o acuerdos de vivienda pública.

Cartas de propietarios (pueden servir para validar el costo de residencia).

Facturas de servicios básicos (pueden ser de luz o agua, entre otros).

Sin embargo, en el caso de que un solicitante no tenga ninguno de esos papeles, puede acudir a la entrega de documentos por parte de proveedores que certifiquen los cobros mensuales.

A quiénes afectarán los nuevos requisitos del SNAP en Nuevo México

Las autoridades de HCA explicaron que las modificaciones se aplicarán principalmente a nuevas solicitudes e informes de cambios en las finanzas del grupo familiar. A su vez, advirtieron que, si los usuarios dejan su información incompleta, eso impactará en el presupuesto final de los beneficiarios.

Niki Kozlowski, subsecretaria interina de la agencia, señaló que recibir información completa y sin errores permite a la entidad asegurar que “el monto del beneficio se calcule correctamente”,

Además, Kozlowski agregó: “Sin verificación, esos gastos podrían no ser contabilizados, lo que podría resultar en beneficios de SNAP menores a los que la familia realmente tiene derecho”.

Los cambios no afectarán a actuales beneficiarios hasta la renovación de su beneficio de SNAP en Nuevo México Anna Zielinska

La entidad aclaró que los beneficiarios actuales no sufrirán cortes inmediatos en sus prestaciones por esta actualización. Por consiguiente, la revisión de los gastos ocurrirá durante el proceso ordinario de renovación de cada caso.

Por dónde enviar la nueva documentación requerida por SNAP en Nuevo México

El envío de archivos para el cumplimiento de los nuevos requisitos de SNAP se realiza a través del portal en línea YES.NM.gov, de forma remota. Allí, los ciudadanos también cuentan con la opción de acudir a las oficinas locales de la División de Apoyo a los Ingresos.

Las familias con renovaciones próximas deben esperar el paquete oficial de correo antes de enviar los documentos.

Cómo funcionarán los casos de cuidados independientes con las nuevas reglas de SNAP en Nuevo México

En los casos de cuidado de dependientes, de acuerdo con el comunicado, el sistema requerirá la presentación de acuerdos con proveedores o registros de responsabilidad financiera.

A su vez, los usuarios contarán con la posibilidad de facilitar ante la agencia local contactos de terceros, como cuidadores o arrendadores, para confirmar los datos durante el trámite.

Por otro lado, en casos extremos de falta de comprobantes, el hogar podrá presentar una declaración jurada. Este documento certifica los costos ante la autoridad competente cuando no existen otros medios de prueba.