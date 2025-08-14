Leyes de inmigración y residencia permanente: actualizaciones recientes en EE.UU. este jueves 14 de agosto
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) implementó diversas modificaciones en su Manual de Políticas; cómo incide entre los migrantes
Las políticas migratorias durante la administración Trump están en constante cambio. Esto también incluye a los trámites para obtener la residencia permanente en EE.UU. Hasta este 14 de agosto, estas son las últimas actualizaciones.
Actualizaciones recientes de las leyes de inmigración y residencia permanente en EE.UU. hoy
Hay un nuevo criterio para calcular la edad de los solicitantes. A partir del 15 de agosto de 2025, tanto el USCIS como el Departamento de Estado de EE.UU. utilizarán la tabla de Fechas de Acción Final del Boletín de Visas para determinar la edad bajo la Ley de Protección del Estatus del Niño (CSPA).
- Esta medida busca establecer un cálculo uniforme para quienes solicitan la residencia permanente o una visa de inmigrante.
- La CSPA protege a ciertos hijos de inmigrantes que podrían perder su elegibilidad al cumplir 21 años durante el proceso migratorio.
- Además, el Uscis aclaró el requisito de “intención de adquirir” residencia: permitirá excepciones por circunstancias extraordinarias para quienes no presenten su solicitud dentro del plazo de un año desde que la visa se vuelve disponible.
- Las solicitudes pendientes antes del 15 de agosto seguirán marcadas por la política anterior, vigente desde febrero de 2023, para evitar perjuicios a los solicitantes que confiaron en ese criterio
Revisión de la guía para las categorías de visas pertinentes a deportes
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció el pasado 4 de agosto que buscarán obedecer la Orden Ejecutiva que previene la “entrada de atletas masculinos que buscan competir en deportes femeninos”.
Con esta normativa, el Uscis deberá revisar las directrices relacionadas con las siguientes categorías de visa:
- O-1A para extranjeros con capacidades extraordinarias
- E11 para extranjeros con capacidades extraordinarias
- E21 para extranjeros con capacidades excepcionales
Criterios de entrevista para el ajuste de estatus de refugiados y asilados
El Uscis anunció la actualización de su política sobre las entrevistas para la solicitud de ajuste de estatus en el caso de refugiados y asilados. A través de un documento oficial, determinó que se realizarían entrevistas en estos casos:
- El funcionario no puede verificar la identidad del extranjero a través de la información de los registros y sistemas del USCIS u otros registros de la agencia o verificaciones de antecedentes.
- Se requiere información adicional del extranjero para abordar posibles cuestiones de admisibilidad o evaluar posibles consideraciones de exención de inadmisibilidad.
- El funcionario expresa una preocupación de inadmisibilidad con respecto a que el extranjero es ciudadano o ha residido habitualmente por última vez en un país que ahora es, o era en el momento de la última residencia, un “estado patrocinador del terrorismo”.
