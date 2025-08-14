Leyes de inmigración y residencia permanente: actualizaciones recientes en EE.UU. este jueves 14 de agosto

Hay un nuevo criterio para calcular la edad de los solicitantes. A partir del 15 de agosto de 2025, tanto el USCIS como el Departamento de Estado de EE.UU. utilizarán la tabla de Fechas de Acción Final del Boletín de Visas para determinar la edad bajo la Ley de Protección del Estatus del Niño (CSPA).

Esta medida busca establecer un cálculo uniforme para quienes solicitan la residencia permanente o una visa de inmigrante.

La CSPA protege a ciertos hijos de inmigrantes que podrían perder su elegibilidad al cumplir 21 años durante el proceso migratorio.

Además, el Uscis aclaró el requisito de “intención de adquirir” residencia: permitirá excepciones por circunstancias extraordinarias para quienes no presenten su solicitud dentro del plazo de un año desde que la visa se vuelve disponible.

para quienes no presenten su solicitud dentro del plazo de un año desde que la visa se vuelve disponible. Las solicitudes pendientes antes del 15 de agosto seguirán marcadas por la política anterior, vigente desde febrero de 2023, para evitar perjuicios a los solicitantes que confiaron en ese criterio

Revisión de la guía para las categorías de visas pertinentes a deportes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció el pasado 4 de agosto que buscarán obedecer la Orden Ejecutiva que previene la “entrada de atletas masculinos que buscan competir en deportes femeninos”.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) busca garantizar "que los hombres extranjeros que buscan beneficios migratorios no vengan a Estados Unidos para participar en deportes femeninos” Captura de pantalla Google Maps