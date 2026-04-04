Pascua: las 4 tradiciones más insólitas que se celebran en el mundo

La Pascua se vive de formas tan diversas como sorprendentes alrededor del mundo. En distintos extremos del planeta, esta fecha adopta costumbres que mezclan historia, religión y cultura popular, dando lugar a escenas que pueden parecer insólitas para quienes no las conocen. Desde rituales que desafían la lógica hasta festejos cargados de simbolismo local, un recorrido por cuatro tradiciones que muestran una cara menos conocida de una de las fechas más importantes del calendario.

A continuación, cuatro países que viven las Pascuas de forma diferente a la que se acostumbra en la Argentina.

1 - México

En este país los días de la Semana Santa se consideran como una oportunidad para limpiarse del mal.

Varias localidades llevan a cabo ‘la quema de los Judas’, una tradición que consiste en confeccionar figuras que representan a Judas Iscariote –el discípulo que, según los Evangelios, traicionó a Jesucristo a cambio de 30 monedas de plata– y luego quemarlas o hacerlas explotar con fuegos artificiales. Esto hace que las extremidades de las figuras se dispersen por las calles y los niños las recolecten como recuerdos.

Por otro lado, en la ciudad de Iztapalapa se realiza una de las representaciones de la Pasión de Cristo más concurridas y elaboradas del mundo. Explica Diego Hernández, mexicano de 33 años que vive en la Argentina, que aquella tradición se hace desde hace cientos de años y llega a tener una convocatoria de más de cinco mil personas que actúan o reencarnan a los personajes bíblicos.

“Es originalmente una festividad azteca que se celebraba antiguamente en la ciudad y que luego se fusionó con la representación del via crucis para convertirse en una tradición casi obligatoria en la región”, señala.

En México se hace ‘la quema de los Judas’, una tradición que consiste en confeccionar figuras que representan a Judas Iscariote y luego quemarlas o hacerlas explotar con fuegos artificiales

2 - Grecia

Aquí la Pascua es uno de los períodos festivos más importantes del año. Los griegos renuncian a los típicos huevos de colores o chocolate y utilizan unos de color rojo que tienen un valor simbólico.

“Estos huevos, que en la mayoría de los casos son de gallinas locales y no de chocolate, se hierven y se tiñen de rojo para representar la sangre de Cristo y su resurrección”, revela Joseph Johnson Afthonidis, actor y artista griego que vive en Nueva York.

Cuenta, además, que se enseña a los niños un juego denominado ‘Aclamar al huevo’, en el cual dos participantes se turnan para golpear suavemente la punta de su huevo rojo contra la base del huevo de su oponente. El huevo que no se rompe se considera el ‘huevo de la suerte’, bendiciendo a su poseedor por el resto del año.

Y en la isla de Corfú se realiza el Sábado Santo el “lanzamiento de ollas” que consiste en arrojar ollas, sartenes y otros elementos de cerámica desde las ventanas o terrazas. Incluso, están quienes antes de arrojar los elementos los llenan de agua y los tiran hacia fuera para no solo estrellar el objeto sino también mojar a quienes pasen por debajo.

En Corfú se lleva a cabo el tradicional “lanzamiento de ollas”

3 - Finlandia

Según explica el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, en su país los niños se visten con ropa vieja de colores y se pintan pecas en la cara para ir de puerta en puerta, llevando ramitas de sauce decoradas con plumas de colores y papel crepé como símbolo de bendición para ahuyentar a los malos espíritus. A cambio de estas bendiciones, los menores de edad reciben golosinas.

Cuando tocan las puertas de su vecindario, los “pequeños brujos” recitan un cántico tradicional de su país que dice: “Virvon, varvon, tuoreeks terveeks, tulevaks vuodeks; vitsa sulle, palkka mulle” que traducido al español significa “agito esta ramita para un año nuevo y saludable, ¡una ramita para ti, un regalo para mí!”.

Cuando tocan las puertas de su vecindario, los “pequeños brujos” finlandeses recitan un cántico tradicional de su país

4 - Australia

Los conejos son uno de los símbolos más reconocidos de la fecha. Sin embargo, en Australia, la situación es distinta. Según National Geographic, los conejos han causado un considerable daño ambiental en este país oceánico, llegando a ser tildados por algunos expertos como uno de los casos de mamíferos invasores que se han expandido más rápidamente en la historia.

Ante este panorama, en 1991, la organización Rabbit-Free Australia, comprometida con la concienciación y erradicación de los miles de conejos salvajes en Australia, inició una campaña para sustituir la icónica figura del conejo de Pascua por el ‘bilbie de Pascua’. El bilbie, un marsupial de la familia de los bandicuts con orejas largas, es nativo de los desiertos australianos y presenta un parecido físico con los conejos.

Con el establecimiento del bilbie como nuevo emblema de la Pascua en Australia, las empresas y comercios del país empezaron a elaborar chocolates, juegos y decoraciones inspiradas en este animal, adoptando así una representación festiva más acorde con el entorno australiano y sus desafíos medioambientales.