Obama y Newsom despidieron a Dolores Huerta y destacaron su lucha por los trabajadores migrantes

La muerte de Dolores Huerta, histórica activista por los derechos civiles y laborales en Estados Unidos, provocó una ola de homenajes de dirigentes políticos y organizaciones que reconocieron su influencia en la defensa de los trabajadores agrícolas y las comunidades marginadas. El expresidente Barack Obama y el gobernador de California, Gavin Newsom, recordaron su trayectoria y destacaron su compromiso con la justicia social.

Obama recordó cómo Dolores Huerta organizó a trabajadores

El expresidente Obama publicó un mensaje en X en el que evocó los comienzos de la organizadora sindical y las dificultades que enfrentó cuando decidió impulsar la participación de los trabajadores agrícolas. “Dolores Huerta fue una de mis heroínas”, definió.

Barack Obama recordó que en 1962, cuando Huerta cofundó la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, muchos calificaron la iniciativa como una locura por intentar organizar a campesinos pobres Obama en

Obama recordó que, cuando Huerta cofundó la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas en 1962, muchas personas pensaban que su proyecto era una locura. Según relató el demócrata, la propia activista recordaba que le preguntaban cómo pretendía organizar a los trabajadores del campo si eran inmigrantes pobres y sin poder.

Además, Obama destacó que ayudó a miles de trabajadores migrantes que se desempeñaban en condiciones extremadamente duras a hacer oír su voz y reclamar algo mejor.

En su publicación, Obama también recordó que Huerta “dedicó el resto de su vida a luchar por las comunidades marginadas”. Su compromiso, señaló, se mantuvo a pesar de que ella misma sufrió sexismo y abusos, incluso dentro del movimiento al que había dedicado buena parte de sus esfuerzos.

El expresidente aludió además a las revelaciones que la activista había realizado a comienzos de 2026 sobre los abusos que sufrió por parte de César Chávez y de otras personas pertenecientes a ese mismo movimiento.

Otro de los puntos centrales del mensaje fue el origen de la consigna “Sí, se puede”, que Obama relacionó con la propia historia de Huerta. El expresidente reconoció que suele recibir parte del crédito por esa frase, pero dejó claro que la activista la había usado antes: “Como siempre, Dolores fue la primera”.

Newsom destacó la influencia de Dolores Huerta en California

El gobernador de California también rindió homenaje a Huerta mediante una publicación en X. En su mensaje, Newsom describió a la activista como “una figura que representaba lo mejor de nuestra sociedad”.

El mandatario sostuvo que su determinación, su compromiso con la justicia y su preocupación por las personas olvidadas contribuyeron a definir el presente del estado y del país norteamericano.

El gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó que la determinación y la lucha de Huerta por la justicia social y la igualdad de género contribuyeron a definir el presente del estado y del país Newsom en X

Newsom puso especial énfasis en la continuidad de la obra de Huerta. Su lucha por la igualdad de género, los derechos de los trabajadores y los derechos civiles, afirmó, abrió oportunidades para las generaciones posteriores y mostró lo que se puede conseguir mediante la determinación y el compromiso.

“Su legado no se mide únicamente por todo lo que logró, sino también por las personas que siguen sus pasos, asumen esa responsabilidad y continúan trabajando para construir un mundo mejor”, concluyó.

Además, según informó Telemundo en su cobertura de las reacciones tras el fallecimiento, Newsom ordenó que las banderas estatales ondearan a media asta en homenaje a la activista.

Los homenajes por la muerte de Dolores Huerta

En su cobertura, Telemundo recopiló las expresiones de dirigentes y organizaciones que destacaron la trayectoria de la activista. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, la describió como una mujer extraordinaria y una líder intrépida que luchó por los derechos civiles e impulsó el movimiento laboral durante décadas.

El sindicato United Farm Workers (UFW), organización que Huerta ayudó a fundar, expresó su pesar por el fallecimiento y llamó a continuar con la tarea de organización de los trabajadores agrícolas.

En su comunicado, la UFW señaló que el mejor homenaje a la activista sería mantener vivo el trabajo sindical y lograr que la organización siga en crecimiento. También remarcó que Huerta defendió a los trabajadores del campo hasta el final de su vida.

Por su parte, la organización United Teachers Los Angeles (UTLA) calificó su muerte como una pérdida incalculable para el movimiento sindical estadounidense y mundial.