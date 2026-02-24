Luna de Sangre: la NASA divulgó horarios y lugares para observar el eclipse lunar

Nuevos mapas y gráficos de cuándo y dónde ocurrirá el eclipse lunar total fueron divulgados por la NASA. El fenómeno de la “Luna de Sangre” ocurrirá el 3 de marzo y fue bautizado de esta forma porque ocurrirá un eclipse lunar total, cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, proyectando sobre el satélite su sombra más oscura.

El material difundido por la agencia espacial estadounidense enumera las fases y horarios exactos para cada zona horaria en los Estados Unidos, mientras que África y Europa no verán el eclipse. En gran parte de América del Sur y Asia Central, el eclipse será solo parcial.

La luna llena será la tercera y última del invierno en el hemisferio norte. Por eso, el fenómeno acaba recibiendo también otro nombre: luna de gusano, en referencia al deshielo del suelo y la reaparición de los gusanos al inicio de la primavera.

La "Luna de sangre" no podrá ser vista en todas regiones del mundo por igual (Foto: Freepik)

A pesar de que la luna nazca al atardecer del 2 de marzo, el fenómeno alcanzará su punto culminante en las primeras horas del 3 de marzo. Durante la madrugada, la luna pasará completamente por la sombra oscura de la Tierra, lo que provocará el eclipse lunar total.

El evento durará unas cinco horas, pero el momento en que la luna se pondrá roja durará unos 58 minutos — alrededor de las 6:04 hora local, el ápice será visible para la mayor parte de los estados americanos. Los espectadores podrán seguirlo todo a simple vista con binoculares o telescopio, ya que el fenómeno es totalmente seguro.

¿Por qué la luna se pone roja?

La coloración rojiza surge porque, incluso bloqueada, parte de la luz solar logra atravesar la atmósfera de la Tierra. En este camino, los colores azulados se dispersan, mientras que los tonos rojos pasan e iluminan la Luna con un aura dramática.

¿Cuántas etapas son?

El eclipse se desarrollará en cinco etapas:

Penumbral: cuando la luna comienza a entrar en la sombra de la Tierra

Parcial: la luna avanza por la sombra de la Tierra

Total: la luna está totalmente en la sombra de la Tierra

Regresa a la fase parcial

Cierra con la fase penumbral

El fenómeno constará de cinco etapas (Foto: Freepik)

¿Hay algo más allá de la luna a lo que prestar atención?

La NASA informa que, a medida que la sombra de la Tierra oscurece la superficie lunar, también será posible observar con más facilidad las constelaciones. En el momento del eclipse, la Luna estará en la constelación de Leo, bajo sus patas traseras.

Pocos días después del eclipse, el 8 de marzo, también será posible observar la conjunción de Venus y Saturno. Es decir, estos planetas estarán cerca uno del otro en el cielo.

¿Cuándo ocurre el próximo eclipse?

Otro eclipse, pero esta vez solar, se espera para el 12 de agosto, según la NASA. Será visible para Canadá, Groenlandia, el Atlántico Norte y Europa Occidental.

A diferencia del eclipse lunar, el eclipse solar ocurre cuando la luna pasa entre el sol y la tierra, bloqueando total o parcialmente la luz solar en algunas áreas.

La NASA informó además que otro eclipse lunar se espera para el 27 y 28 de agosto, pero parcial. Después del 3 de marzo, el próximo eclipse lunar total solo ocurrirá el 26 de junio de 2029.