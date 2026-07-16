Tendencia confirmada: nueva encuesta revela que la mitad de los estadounidenses no vio el Mundial 2026

Una encuesta reciente en Estados Unidos reveló que cinco de cada diez estadounidenses no vieron los partidos del Mundial 2026. En esa misma línea, el sondeo mostró que solo un porcentaje mínimo siguió los cruces de forma diaria durante la competencia.

Qué dice la encuesta sobre el interés de los estadounidenses en los partidos del Mundial 2026

El informe de The Economist reveló que el 55% de los adultos en EE.UU. no vio ningún partido de la Copa del Mundo. En ese sentido, solo el 9% de los encuestados afirmó que vio encuentros de forma casi diaria durante las semanas de competencia

Una encuesta reveló un bajo interés de los estadounidenses por los partidos del Mundial 2026 Adam Gray - FR172090 AP

Sumado a esto, un 13% adicional de los consultados manifestó que sintonizó la señal deportiva solo cuando sus obligaciones personales lo permitieron.

Por otro lado, fue mayoritario el desinterés por la Copa del Mundo en el país norteamericano. Entre las mujeres, el 60% dijo que no miró los partidos, mientras que entre los hombres, el 51% aseguró que no consumió el torneo.

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El estudio también midió la opinión ciudadana sobre la gestión de Donald Trump ante el organismo regulador del fútbol internacional. En ese marco, el 51% desaprobó que el presidentede EE.UU. solicitara a la FIFA la anulación de una sanción oficial para un futbolista estadounidense.

El cambio anunciado por la entidad surgió tras la llamada del presidente estadounidense para interceder y buscar que Folarin Balogun, figura del equipo dirigido por Mauricio Pochettino, pudiera disputar la siguiente ronda. Solo el 21% respaldó esta maniobra.

Folarin Balogun había sido sancionado para disputar los octavos de final con Bélgica tras una expulsión en la instancia previa, pero la FIFA levantó su suspensión Manu Fernandez - AP

La desaprobación “fuerte” alcanzó el 38% de la muestra, mientras que la “parcial” se situó en un 12%. Por su parte, el 86% de los votantes que se opusieron a este movimiento rechazó de forma tajante este tipo de presiones externas sobre el deporte.

Asimismo, el 45% de la base electoral de Trump -entre los encuestados- consideró que la intervención presidencial fue una acción correcta. Existe, además, un 29% que manifestó incertidumbre sobre este conflicto.

Posturas de los estadounidenses sobre la exclusión de Rusia y la imagen de la FIFA

La encuesta exploró también el sentimiento de la población respecto a la participación de delegaciones extranjeras en grandes eventos competitivos. En ese sentido, el 49% de los estadounidenses se opuso a que se prohíba la competencia de Rusia en el Mundial 2026.

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Por el contrario, dos de cada diez ciudadanos creyeron necesaria la exclusión de estas citas internacionales por razones políticas. Además, un 33% admitió no contar con una posición clara sobre el manejo de estas sanciones.

Por su parte, el respaldo a medidas restrictivas contra deportistas rusos es más común entre los sectores de la población con formación académica previa. Los graduados universitarios apoyaron al veto en un 25%, mientras que el resto de la sociedad lo hizo en menor medida.

En cuanto a las instituciones, la FIFA mantiene una imagen favorable del 35% entre los encuestados. El sondeo se realizó en julio sobre una muestra representativa de 1616 adultos y tiene un margen de error del 3%.