Actualizaciones recientes del DMV en Nueva York: licencias y multas severas en febrero 2026

Según las reglas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nueva York, en febrero de 2026 rige un esquema estricto para el sistema de puntos que castiga a conductores infractores. Además, se establecen los motivos más comunes para suspender una licencia de conducir, ya sea temporal o de manera indefinida.

Nueva York endurece el sistema de puntos y reduce el margen para suspender licencias

Según un documento oficial donde constan las normas, actualmente el sistema de puntos es más estricto que en años anteriores.

Uno de los cambios más importantes pasa por el período en el que el DMV considera a un conductor como infractor persistente. Anteriormente, podía revisar faltas de los últimos 18 meses para llevar a cabo sanciones. Ahora, el plazo se extendió a 24 meses.

En esa misma línea, las autoridades de Nueva York también volvieron más estricta la acumulación por la que un conductor puede sufrir la suspensión o revocación de su permiso de conducir.

Mientras que antes se podía tomar esa medida con 11 puntos acumulados, ahora con diez es suficiente para llevar a cabo estas sanciones. Por lo tanto, es una combinación de menos puntos necesarios para una inhabilitación y más tiempo en el que se puede evaluar.

En lo que respecta a sanciones por el alcohol, ahora se puede revocar una licencia con cuatro incidentes de este tipo consecutivos. Antes, el mínimo era de cinco.

De acuerdo con Lohud, ya desde enero de 2025 se aplican algunas de estas reglas para conductores.

Estas son las razones más frecuentes por las que pueden suspender tu licencia en Nueva York

El sitio oficial de la autoridad de Nueva York explica que dentro de las suspensiones existen las que tienen un tiempo determinado. En estas situaciones, el conductor será informado de cuál será la fecha de finalización de la sanción.

Algunas de las faltas más comunes por las que el DMV aplica esta medida son:

No tener seguro de responsabilidad civil del automóvil.

del automóvil. Recibir una condena por conducir bajo efecto del alcohol o drogas .

. Generar una cantidad excesiva de multas de tráfico en un tiempo determinado.

en un tiempo determinado. No seguir las reglas para los conductores junior.

Según la falta, el conductor puede simplemente esperar a que se levante la suspensión o realizar pasos adicionales. Por ejemplo, en el caso del seguro, el usuario puede tener que subir un comprobante en línea o completar otras acciones si venció su cobertura.

Cuándo el DMV puede suspender tu licencia de forma indefinida en Nueva York

Dentro del margen de acción con el que cuentan las autoridades, se pueden aplicar suspensiones de la licencia de manera indefinida. A diferencia del ítem anterior, en este caso no hay una fecha de finalización establecida para la sanción.

En estos casos, el conductor deberá obligatoriamente cumplir con los pasos que dispone la autoridad para poder levantar la inhabilitación. Algunas de las razones más frecuentes por las que el DMV aplica esta medida son:

No responder a una multa de tránsito emitida en la ciudad de Nueva York .

emitida en la . No presentar un informe de accidente.

de accidente. No pagar manutención infantil.

infantil. Deudas tributarias con el estado.