Oficial y confirmado: qué significa el fallo que frenó la lista de votantes de Trump para las elecciones de noviembre

Un tribunal federal de Estados Unidos bloqueó la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump que buscaba centralizar el control electoral. La medida pretendía establecer una lista federal de votantes y limitar el envío de boletas por correo únicamente a las personas inscritas. En consecuencia, la decisión judicial restringe la aplicación de esta política en casi la mitad de los estados del país.

El gobierno de Trump no podrá imponer la lista federal de votantes, según el nuevo fallo

Un panel de jueces del Primer Circuito de Apelaciones de EE.UU. rechazó el pedido de la administración Trump para avanzar con las restricciones al voto por correo en 23 estados y el Distrito de Columbia. Estas jurisdicciones presentaron una demanda antes de los comicios de medio término que se llevarán a cabo en noviembre, informó Associated Press.

El presidente Trump no podrá aplicar las restricciones al voto por correo en 23 estados estadounidenses y el Distrito de Columbia Freepik

En concreto, la determinación del tribunal de apelaciones mantiene el bloqueo a la aplicación de la medida. De esta manera, la administración federal no podrá participar en la regulación de los estados sobre la participación en las elecciones generales de noviembre.

El gobierno federal no podrá limitar la entrega de boletas únicamente a las personas en el registro de ciudadanía propuesto y el control seguirá a cargo de los estados, que deberán regular las inscripciones para los comicios en sus territorios.

Ante el fallo adverso, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) informó que lleva a cabo una revisión de todas sus opciones legales y expresó confianza en que la orden ejecutiva será finalmente validada en instancias superiores.

Qué busca la orden ejecutiva de Trump sobre las elecciones

Emitida en marzo, la orden instruía al Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( Uscis , por sus siglas en inglés) y a la Administración del Seguro Social ( SSA ) a crear una “lista de ciudadanos elegibles” . Allí estarían inscritos los nombres de los electores cuya ciudadanía o naturalización esté verificada ante las autoridades federales.

, por sus siglas en inglés) y a la Administración del Seguro Social ( ) a crear una . Allí estarían inscritos los nombres de los electores cuya ciudadanía o naturalización esté verificada ante las autoridades federales. Asimismo, la directriz ordenaba al Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés) entregar boletas por correo únicamente a las personas que figuraran en este registro.

La orden ejecutiva de Donald Trump buscaba imponer cambios sobre el voto por correo en las elecciones de Estados Unidos con listas creadas por el Uscis y la SSA AP

La orden fue emitida luego de reiteradas declaraciones de Trump en las que enfatizó la necesidad de regular las elecciones por una supuesta tendencia de fraude electoral. En contraste, diversos análisis demostraron que la incidencia del voto extranjero en los resultados electorales es casi nula.

Un informe de Reuters, publicado en 2024, cita varios estudios en los que se analizó la participación de no ciudadanos en comicios a lo largo de los últimos años:

El Centro Brennan for Justice encontró 30 casos de personas no ciudadanas que votaron de un total de 23,5 millones que revisó en las elecciones de 2016.

que votaron de un total de 23,5 millones que revisó en las elecciones de 2016. Heritage Foundation halló 24 casos de personas no ciudadanas que votaron en elecciones estadounidenses entre 2003 y 2023.

que votaron en elecciones estadounidenses entre 2003 y 2023. Florida procesó a dos personas que votaron pese a no ser ciudadanas desde 2022 hasta el momento. El estado tiene 13,5 millones de votantes registrados.

procesó a dos personas que votaron pese a no ser ciudadanas desde 2022 hasta el momento. El estado tiene 13,5 millones de votantes registrados. Georgia anunció en octubre de 2024 que había encontrado a 20 personas no ciudadanas registradas para votar y que estaba investigando a otras 156. El estado sureño cuenta con 7 millones de votantes registrados.

anunció en octubre de 2024 que había encontrado a 20 personas no ciudadanas registradas para votar y que estaba investigando a otras 156. El estado sureño cuenta con 7 millones de votantes registrados. Luisiana quitó a 48 personas no ciudadanas de su lista de votantes desde 2022, según declaró el secretario de Estado en una rueda de prensa. En esta jurisdicción hay 3 millones de votantes registrados.

Cuáles son los estados en los que no se aplicará la medida de Trump

De acuerdo con el texto judicial, con la suspensión vigente, los estados en los que no se aplicará la medida son los que participaron en la demanda colectiva.

El listado está compuesto por: