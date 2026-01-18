Oswaldo Sánchez revela las claves por las que la Selección Mexicana podría hacer historia en el Mundial 2026

A pocos meses de que inicie el Mundial 2026 de la FIFA, el exfutbolista mexicano Oswaldo Sánchez compartió sus expectativas para la Selección Nacional de México, país que será uno de los coanfitriones de la fiesta deportiva y que contaría con muchas fortalezas para dar un buen papel, según el experto.

Las claves para que México pase a la historia en el Mundial 2026

En entrevista con medios de comunicación, Oswaldo Sánchez fue cuestionado sobre las posibilidades de que la Selección Mexicana trascienda en la próxima Copa del Mundo.

Oswaldo Sánchez revela que México podría hacer historia en el Mundial 2026

El ex arquero del equipo tricolor respondió afirmativamente y declaró que algunas de las principales claves por las que México puede hacer historia en el futbol internacional este 2026 son:

Es uno de los países anfitriones.

Personajes con experiencia y envergadura en la dirección (Duilio Davino, Rafael Márquez y Raúl Aguirre).

Buenos porteros, a pesar de que se llegaría al mundial sin uno titular definido.

“Pocas veces la Selección ha tenido una estructura con tanta experiencia… Duilio Davino, Rafa Márquez y El Vasco son jugadores mundialistas que conocen perfectamente las entrañas del futbol… me hace pensar que México puede hacer historia a pesar de lo que muchos piensan”, declaró Oswaldo Sánchez.

Oswaldo Sánchez cubrió la portería de la Selección Mexicana en los mundiales de 1998, 2002 y 2006 (Facebook/Oswaldo Sánchez)

El exguardameta también aseguró que, a pesar de que no es común que el equipo tricolor llegue al Mundial 2026 sin un arquero, conoce bien la posición y sabe que México no tendrá problemas, ya que los cuatro nombres que suenan para cubrir la portería tienen cualidades y lo harán bien.

Qué necesita México para hacer historia en el Mundial 2026

Para hacer historia en la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana tendría que romper la llamada maldición del quinto partido, puesto que llegar a este parece algo imposible para los seleccionados aztecas, de acuerdo con GQ México.

El equipo tricolor lleva 40 años sin llegar a los cuartos de final de la justa mundialista, aunque esto podría cambiar en 2026 gracias a su ventaja de anfitrión, ya que, de acuerdo con la FIFA, las dos ocasiones que jugó el quinto partido fueron en casa.

En toda la historia de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, solo ha avanzado a cuartos de final en dos ocasiones, ambas como anfitrión del torneo.

Se espera que la Selección Mexicana de Futbol rompa con la maldición del quinto partido en el Mundial 2026 (ARCHIVO-Facebook/Selección Nacional de México)

La primera vez en el Mundial de 1970, cuando el equipo tricolor fue eliminado por Italia, y la segunda en México 86, cuando llegó a los cuartos de final y perdió en una tanda de penales ante Alemania Federal.

Desde entonces, México ha sufrido de la maldición del quinto partido y ha sido eliminado consistentemente en los octavos de final, en los mundiales de Estados Unidos en 1994, Francia 1998, Corea y Japón en 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

En este último, el equipo dirigido actualmente por Raúl Aguirre tuvo uno de sus peores desempeños, ya que no pudo superar la fase de grupos. Sin embargo, se espera que, como coanfitrión del evento, pueda superar su mala racha sostenida durante las últimas cuatro décadas.

Cuándo y dónde será la inauguración del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 se jugará en Canadá, Estados Unidos y México durante junio y julio del presente año, de acuerdo con el calendario de la FIFA.

El Mundial 2026 tendrá a tres países coanfitriones por primera vez: Estados Unidos, México y Canadá (Archivo) MANDEL NGAN AFP

La inauguración se llevará a cabo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el próximo jueves 11 de junio a las 15.00 hs (ET), mientras que la Gran Final está programada para el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York y Nueva Jersey.

La federación explicó que el torneo se llevará a cabo en Norteamérica tras 32 años, ya que el último antecedente fue el Mundial de Estados Unidos celebrado en 1994.