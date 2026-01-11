Marzo decisivo: fechas y cruces del repechaje al Mundial en los estadios de Chivas y Rayados

El Mundial 2026 está cada vez más cerca. La Copa del Mundo estrenará un nuevo formato con 48 selecciones y 104 partidos, que se disputarán entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, todavía quedan seis boletos por definirse, los cuales se otorgarán a través del repechaje intercontinental y el repechaje europeo.

Cuándo y cómo se jugará el repechaje en México

De acuerdo con FIFA, el Torneo Clasificatorio al Mundial 2026, conocido como Repechaje Intercontinental, se llevará a cabo del 23 al 31 de marzo de 2026 en dos ciudades de México: Guadalajara y Monterrey.

México es una de las tres sedes del Mundial 2026 (X @FIFAWorldCup)

En este certamen participarán seis selecciones de distintas confederaciones, con excepción de Europa. Los equipos competirán por dos lugares en la Copa Mundial.

Las selecciones participantes son:

Bolivia (Conmebol)

(Conmebol) Surinam (Concacaf)

(Concacaf) Jamaica (Concacaf)

(Concacaf) República Democrática del Congo (África)

(África) Irak (Asia)

(Asia) Nueva Caledonia (Oceanía)

Cuáles son los partidos del repechaje que se jugarán en México

El torneo se disputará mediante dos semifinales y dos finales, organizadas en dos rutas.

Ruta 1 : se enfrentarán en la primera semifinal los equipos de Nueva Macedonia y Jamaica . El ganador se verá las caras contra la República Democrática del Congo en la final, para determinar el primer pase directo.

: se enfrentarán en la primera . El ganador se verá las caras contra la República Democrática del Congo en la final, para determinar el primer pase directo. Ruta 2: en esta llave, chocarán Surinam y Bolivia en la semifinal. El vencedor de ese partido se enfrentará a Irak, para conocer quién obtendrán el último boleto para la justa mundialista.

Durante los juegos de la Copa del Mundo 2026, Estados Unidos, México y Canadá, atravesarán el verano boreal (Facebook/FIFA World Cup)

Dos de estos cuatro juegos se disputarán en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la casa del equipo mexicano de Los Rayados, en el estadio BBVA; mientras que el resto se realizarán en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la casa de la escuadra local de Las Chivas, en el estadio Akron.

Cómo se jugará el repechaje de Europa para el Mundial 2026

De acuerdo con Sports Illustrated, Europa cuenta con su propio torneo de repechaje, donde se definirán cuatro de los últimos seis boletos que restan para el Mundial 2026.

Dicho mini torneo se llevará a cabo a finales de marzo, para coincidir con las mismas fechas que el torneo intercontinental que se jugará en México.

Por ahora, RD Congo espera al ganador del partido entre Nueva Caledonia y Jamaica para definir a un mundialista en el repechaje de marzo Agencia AFP

Las escuadras nacionales que obtuvieron una segunda oportunidad y participarán en la repesca son:

Italia : la Azzurra tuvo un torneo muy complicado y quedó rezagada a la repesca.

: la Azzurra tuvo un torneo muy complicado y quedó rezagada a la repesca. Irlanda : busca su cuarta participación en un Mundial.

: busca su cuarta participación en un Mundial. Ucrania : buscan su segundo mundial desde Alemania 2006.

: buscan su segundo mundial desde Alemania 2006. Albania : nunca ha llegado a la justa mundialista.

: nunca ha llegado a la justa mundialista. República Checa : quieren llegar a su cuarto mundial.

: quieren llegar a su cuarto mundial. Rumania : ha jugado siete de los 22 mundiales.

: ha jugado siete de los 22 mundiales. Irlanda del Norte : ha jugado tres mundiales.

: ha jugado tres mundiales. Suecia : también busca su cuarto mundial.

: también busca su cuarto mundial. Eslovaquia : quiere llegar a su segundo mundial.

: quiere llegar a su segundo mundial. Polonia: quieren repetir su participación de Qatar 2022.

Para el caso de Europa, habrá cuatro caminos, con ocho semifinales y cuatro finales, para definir a los últimos cuatro equipos que jugarán en la Copa Mundial 2026.