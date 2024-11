Otro estado aprueba un aumento del salario mínimo para 2025

El 5 de noviembre, los residentes de Alaska votaron para incrementar el salario mínimo estatal y aprobar otras reformas laborales como parte de la Medida Electoral 1. Esta propuesta recibió el respaldo del 56,6% de los votantes, con 137.428 votos a favor y 105.451 en contra, según datos de la División Electoral de Alaska.

Además del aumento salarial, la Medida Electoral 1 incluye nuevas disposiciones como el derecho a licencia por enfermedad y una protección contra la participación obligada de los empleados en eventos políticos o religiosos organizados por los empleadores.

La Medida Electoral 1 recibió 137.428 votos a favor y 105.451 en contra Imagen de Freepik

¿A cuánto aumentará el salario mínimo en Alaska?

Actualmente, el salario mínimo en Alaska es de US$11,73 por hora, uno de los más bajos en la costa oeste de Estados Unidos. Con la aprobación de la Medida Electoral 1, el estado se compromete a un aumento gradual a lo largo de los próximos años.

El plan establece que, a partir de julio de 2025, el salario mínimo subirá a US$13 por hora, aumentará a US$14 en julio de 2026 y alcanzará los US$15 en 2027. Luego de este último ajuste, el salario mínimo se revisará anualmente con base en la inflación, garantizando que se mantenga por lo menos US$2 por encima del mínimo federal.

Los partidarios de la Medida Electoral 1, incluidos sindicatos y organizaciones de derechos laborales, argumentaron que el aumento es necesario para adaptar los ingresos a la inflación y el costo de vida actual. El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) destacó que, pese a los aumentos, un salario de US$15 por hora sigue siendo menor al costo de vida real en Alaska, especialmente en ciudades con costos elevados como Anchorage o Fairbanks.

Alaska votó a favor de la Medida Electoral 1 que incrementa el salario mínimo estatal Imagen de Freepik

Licencia por enfermedad remunerada en Alaska

Además del aumento en el salario, la nueva medida establece la obligación para los empleadores de proporcionar licencia por enfermedad remunerada a sus trabajadores. Esto significa que los empleados podrán acumular una hora de licencia por cada 30 horas trabajadas, lo que se traduce en un máximo de 40 horas anuales en el caso de las pequeñas empresas y de hasta 56 horas para las de mayor tamaño.

Participación en eventos políticos o religiosos

Otro de los componentes de la Medida Electoral 1 es la prohibición para los empleadores de forzar a sus trabajadores a participar en reuniones o eventos de índole política o religiosa que no estén relacionados directamente con sus funciones laborales. Esta disposición tiene como objetivo proteger la libertad de los empleados, permitiéndoles evitar la participación en actividades no vinculadas a su empleo y en las que, en muchos casos, no desean involucrarse.

La Medida Electoral 1 también implica licencia por enfermedad remunerada y la prohibición de participación obligada en eventos políticos o religiosos para los empleadores Imagen de Freepik

Comparación con otras iniciativas de aumento de salario mínimo en EE. UU.

Alaska no es el único estado que este año votó para aumentar el salario mínimo y garantizar beneficios laborales adicionales. Medidas similares fueron aprobadas en estados como Missouri y Nebraska, los cuales también consideraron propuestas para aumentar gradualmente el salario mínimo y establecer requisitos de licencia por enfermedad remunerada.

En Missouri, por ejemplo, la Proposición A plantea que el salario mínimo alcance los US$15 por hora en 2026 y, al igual que en Alaska, se establece la acumulación de una hora de licencia por cada 30 horas trabajadas. Estas iniciativas reflejaron una tendencia nacional hacia el incremento del salario y la ampliación de los derechos laborales en varios estados.

