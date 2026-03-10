Buenas noticias para California: otorgan más de US$ 2 millones para ayudar a pequeñas startups

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció la entrega de más de 2 millones de dólares en fondos destinados a 37 pequeñas empresas emergentes en el estado. Esta iniciativa se canalizó a través de los premios de innovación de la Oficina del Defensor de la Pequeña Empresa de California, conocida como CalOSBA.

Qué empresas reciben financiamiento en California

Los emprendedores seleccionados pertenecen a 17 condados diferentes y recibieron montos que oscilan entre los 25.000 y los 100.000 dólares por compañía. El programa prioriza sectores estratégicos como la tecnología sanitaria, la energía limpia, la fabricación avanzada y la inteligencia artificial.

“California sigue siendo un líder mundial en innovación y emprendimiento. Las inversiones de hoy reflejan el compromiso del estado de ayudar a todos”, señaló Newsom según un comunicado oficial.

Según los datos oficiales, la mitad de las empresas beneficiarias son propiedad de mujeres y los proyectos abarcan tanto comunidades rurales como urbanas.

El objetivo estatal consiste en fortalecer las economías locales mediante el apoyo a negocios en etapas iniciales.

De hecho, más del 70 por ciento de las firmas seleccionadas todavía no registran ingresos comerciales. A pesar de su juventud operativa, estas startups demuestran un alto potencial de crecimiento: cuentan con siete patentes otorgadas y otras 27 solicitudes en trámite.

Startups innovadoras de California

Elmy Bermejo, directora de CalOSBA, señaló que el organismo trabaja para diversificar la economía de la innovación al reconocer a empresas en etapa inicial y fundadores de diversos orígenes que enfrentan barreras de acceso al capital.

Algunos ejemplos de las firmas beneficiarias:

Solir Energy Solutions , una firma con sede en Auburn que desarrolló una tecnología para ventanas capaz de reducir el ingreso de calor solar.

, una firma con sede en Auburn que desarrolló una tecnología para ventanas capaz de reducir el ingreso de calor solar. Super Foam Corp , con sede en Riverside, recibió 100.000 dólares para acelerar la fabricación de espumas protectoras mediante procesos ecológicos que reducen el uso de químicos perjudiciales.

, con sede en Riverside, recibió 100.000 dólares para acelerar la fabricación de espumas protectoras mediante procesos ecológicos que reducen el uso de químicos perjudiciales. Nereid Biomaterials, una compañía basada en Goleta, obtuvo 50.000 dólares para continuar sus pruebas con boyas biodegradables diseñadas para reducir el impacto de microplásticos en los océanos.

Estos subsidios forman parte del programa Accelerate California, el cual funciona como una red de 13 centros regionales encargados de brindar soporte técnico, redes de contacto y acceso a diversas fuentes de financiamiento.

Desde el año 2023, estos centros brindaron asistencia a más de 29.000 pequeñas empresas y startups, lo cual resultó en la creación de unos 3.200 puestos de trabajo.

Además, las organizaciones apoyadas por este sistema lograron registrar 128 patentes y captaron inversiones de capital por un valor total de 379 millones de dólares.

El programa continúa abierto para nuevos emprendedores interesados en desarrollar tecnologías disruptivas. Los dueños de pequeños negocios pueden conectar con estos centros regionales para obtener asesoramiento profesional y explorar futuras oportunidades de financiamiento público o privado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.