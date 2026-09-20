Pamela Meyer, experta en comportamiento: “Hablar menos permite ejercer una influencia desproporcionada”

La impresión que deja un candidato en las entrevistas de trabajo no depende únicamente de sus respuestas. La elección de las palabras, los silencios, el contacto visual y los gestos también influyen en la evaluación. En ese marco, la experta en comportamiento humano Pamela Meyer señala algunas claves para tener éxito en el proceso.

Entrevistas de trabajo: por qué Pamela Meyer recomienda decir “nosotros”

Meyer, directora ejecutiva de Calibrate, Inc. y examinadora de fraude certificada, explicó a Business Insider que la capacidad de interpretar el entorno constituye una habilidad fundamental y “completamente enseñable”.

La especialista capacita a organizaciones en detección de fraude, mitigación de amenazas internas y concientización sobre seguridad.

La experta recomienda no llenar todos los silencios ni extenderse con explicaciones innecesarias Magnific

En su libro How to Read the Room, Meyer analiza cómo la observación social influye en el liderazgo, las negociaciones y la toma de decisiones. Esa aptitud también puede ayudar a quienes buscan empleo a avanzar a la siguiente etapa de un proceso de selección.

Una de sus recomendaciones consiste en emplear pronombres plurales. Decir “nosotros” en lugar de “yo” puede transmitir una actitud más colaborativa y amable. La conversación, además, debería mostrar cómo el postulante trabajaría con el equipo y no concentrarse solamente en aquello que podría conseguir por cuenta propia.

Por qué hablar menos puede mejorar una entrevista de trabajo

Meyer aconsejó evaluar cada intervención antes de responder y preguntarse de manera constante: “¿Lo que voy a decir hará avanzar esta conversación?”. El objetivo es evitar uno de los errores frecuentes en estas instancias: extenderse demasiado o brindar explicaciones innecesarias.

Una pregunta del entrevistador tampoco obliga al candidato a llenar todos los silencios ni a compartir información excesiva. La especialista resumió su criterio con una recomendación: “Hablar menos, pero de manera más significativa, permite ejercer una influencia desproporcionada”.

Esta estrategia también puede aplicarse cuando surge una consulta inapropiada sobre la familia o la vida personal. En ese caso, Meyer propone desviar el intercambio con cortesía mediante otra pregunta. Según escribió, esa reacción puede generar una impresión más favorable que responder directamente o confrontar al entrevistador.

Meyer explica que hablar menos y elegir mejor las palabras puede aumentar el impacto de una respuesta Magnific

Entrevistas laborales: cómo influyen los gestos y las muletillas

Los postulantes suelen preocuparse por equivocarse al contestar o por olvidar un logro importante. Meyer señaló, no obstante, que los entrevistadores forman buena parte de sus juicios sobre la personalidad a partir de señales no verbales, como el contacto visual y los movimientos de cabeza, más que del contenido exacto de las respuestas.

La claridad al hablar también puede proyectar control. Por ese motivo, Meyer recomienda reducir muletillas como “eh” o “como” y disminuir deliberadamente la velocidad al contestar.

Para prepararse, propone practicar respuestas en voz alta y de manera espontánea, en vez de memorizar formulaciones específicas.

La experta también sugiere incorporar transiciones firmes que permitan ordenar el mensaje y dirigir la atención hacia el punto central. Una de las expresiones que propone es: “Lo que importa más aquí es…”.

Cómo cerrar una entrevista de trabajo para causar una mejor impresión

Las primeras respuestas de un candidato guardan la relación más estrecha con el resultado general del encuentro, según Meyer. No obstante, un cierre sólido puede compensar una actuación inicial más débil. Durante los últimos minutos, el postulante puede formular preguntas reflexivas que demuestren interés y curiosidad.

“Una de las mejores formas de parecer seguro es simplemente hacer una pregunta interesante y dejarla ahí”, afirmó Meyer. La especialista definió la confianza más conveniente para una entrevista como una actitud “más contenida, más reflexiva y más curiosa”.