Volar es más caro desde hoy: Southwest sube el precio del equipaje documentado en EE.UU. en medio del conflicto con Irán

En medio del aumento del precio del combustible producto del cierre del Estrecho de Ormuz por la guerra con Irán, los pasajeros que viajen con Southwest Airlines dentro de Estados Unidos tendrán que pagar un costo extra por el equipaje documentado desde este jueves 9 de abril. La medida no es aislada: otras aerolíneas también comenzaron a subir sus tarifas en los últimos días.

¿Cuánto costará ahora documentar equipaje en Southwest?

La compañía confirmó a Associated Press que el nuevo esquema tarifario entra en vigencia este jueves. Además, señaló que la decisión responde a un “análisis continuo del negocio” en un contexto global cambiante.

El conflicto en Medio Oriente dispara el precio del combustible aéreo Freepik

A partir de ese momento:

El primer equipaje documentado costará US$45.

El segundo equipaje costará US$55.

Algunos pasajeros mantienen el beneficio sin cargo. La empresa indicó que accederán a esa excepción:

Miembros de ciertos niveles de programas de fidelidad.

Titulares de tarjetas de crédito co-brandeadas elegibles.

Militares en servicio activo.

El fin de una política histórica de Southwest

El aumento se produce menos de un año después de que la empresa eliminara su política de equipaje gratuito. En mayo de 2025, la compañía puso fin al beneficio que permitía documentar dos valijas sin costo.

¿Cómo impacta la guerra con Irán en los costos aéreos?

El aumento de tarifas se explica por el encarecimiento del combustible, que se produjo en un contexto en el que el tránsito en el Estrecho de Ormuz se vio afectado desde el inicio del conflicto el 28 de febrero de 2026, lo que alteró el suministro global de petróleo.

La aerolínea fija nuevos valores para el primer y segundo equipaje Freepik

El impacto se trasladó al combustible. El galón promedió US$4,81 en ciudades como Chicago, Houston, Los Ángeles y Nueva York, frente a los US$2,50 previos al conflicto.

Este aumento elevó los costos operativos de las aerolíneas y derivó en ajustes tarifarios también para Delta Air Lines, JetBlue y United Airlines.

Qué pasa ahora con el estrecho de Ormuz: tregua parcial y riesgos persistentes

Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego condicional por dos semanas que incluye la reapertura “completa, inmediata y segura” del estrecho, según informó la BBC.

El canciller iraní Abbas Araghchi sostuvo que la circulación será posible si se detienen las ofensivas. Sin embargo, el acuerdo aún enfrenta dudas sobre su cumplimiento.

Según el análisis del medio citado, a pesar de la tregua, continúan los reportes de ataques en Medio Oriente, lo que mantiene el riesgo para la navegación.

El impacto del acuerdo en el petróleo

El mercado del petróleo reaccionó de forma inmediata al anuncio de la tregua. El precio de referencia global cayó cerca de 15% y se ubicó por debajo de los US$92 por barril, aunque luego recuperó parte de ese valor. En el caso del crudo negociado en Estados Unidos, el precio se mantuvo en torno a los US$96.

A pesar de esta baja, los valores siguen por encima de los niveles previos al conflicto, cuando el barril cotizaba cerca de los US$70.