Practicaba senderismo en Colorado y fue atacada por un puma: qué dicen los expertos sobre el contacto con animales salvajes

Una mujer que practicaba senderismo en las montañas de Colorado fue atacada por un puma, y pese a los esfuerzos de excursionistas que intentaron reanimarla, perdió la vida. Para los casos en los que una persona avista un felino salvaje, las autoridades compartieron una guía con consejos y acciones a seguir.

Practicaba senderismo en Colorado y fue atacada por un puma

El jueves, durante el primer día del año, agentes de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW, por sus siglas en inglés) encontraron el cuerpo de la mujer sin vida en el norte del estado. Según los testimonios, el ataque ocurrió en las montañas al sur de la pequeña comunidad de Glen Haven, a unas siete millas al noreste de Estes Park. Esta zona es considerada la puerta de entrada al Parque Nacional de las Montañas Rocosas.

El trágico incidente con el puma ocurrió en la entrada al Parque Nacional de las Montañas Rocosas en Colorado Rocky Mountain National Park - Erik Stensland

Poco antes del mediodía del jueves, dos excursionistas se encontraron con un puma cerca del cuerpo de la mujer. Inmediatamente, lanzaron piedras al animal para ahuyentarlo. Al alejarlo, uno de los excursionistas que era médico logró acercarse a la víctima, pero la encontró sin pulso.

En diálogo con NBC News, Kara Van Hoose, oficial de la CPW, indicó que la búsqueda de otros especímenes en la zona continúa. Además, agregó que las circunstancias determinarán si se eliminan o no a los que se encuentren.

Aunque los avistamientos son comunes en esa área, las autoridades aseguraron que no hay registros de un incidente fatal con un puma (o mountain lion, en inglés) desde hace 25 años. El último hecho presuntamente mortal en Colorado ocurrió en 1999, cuando un niño de tres años perdió la vida.

Los pumas en Colorado y la caza: datos oficiales

Esta especie salvaje puede pesar 60 kilogramos y medir más de 1,8 metros de largo. En general, se alimenta principalmente de ciervos, informa la CPW en su sitio web oficial. Por este motivo, solo atacan a los humanos si los confunden con una presa.

En Colorado, según las autoridades, se estima que hay entre 3800 y 4400 ejemplares de estos animales. Actualmente, están clasificados como especies de caza mayor en el estado..

Los pumas pueden pesar 60 kilos y abundan en las zonas montañosas de Colorado Freepik

Los pumas tienen la mayor distribución geográfica de cualquier mamífero nativo americano, aparte de los humanos. Su presencia se extiende desde el oeste de Canadá hasta la Argentina.

En la región, viven principalmente al oeste de la I-25 y en partes del sureste. Son más abundantes en las laderas, los cañones y las mesetas de Colorado. Los expertos remarcan que se encuentran más a gusto en zonas de matorrales que en bosques o praderas abiertas.

Qué hacer si se encuentra con un puma, según los expertos

Cuando una persona avista un puma, el primer paso a seguir es evitar acercarse. La mayoría de estos animales prefieren evitar a los humanos, por lo que mantenerse alejado es un consejo útil.

Si una persona se encuentra con un puma, el primer consejo es mantenerse alejado, según el FWS FWS

En su página web oficial, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. (FWS, por sus siglas en inglés) recomienda seguir las siguientes recomendaciones en caso de encontrarse con el felino:

Aparentar ser más grande y agresivo : abrirse la chaqueta, levantar los brazos y lanzar piedras, ramas, etc., sin voltear. Agitar los brazos lentamente y hablar despacio, con firmeza y en voz alta para interrumpir y desalentar el comportamiento depredador.

: abrirse la chaqueta, levantar los brazos y lanzar piedras, ramas, etc., sin voltear. Agitar los brazos lentamente y hablar despacio, con firmeza y en voz alta para interrumpir y desalentar el comportamiento depredador. Evitar correr cerca de un puma o alejarse : podría despertar su instinto de persecución. Es recomendable establecer contacto visual, mantener la posición y levantar a los niños pequeños con cuidado.

: podría despertar su instinto de persecución. Es recomendable establecer contacto visual, mantener la posición y levantar a los niños pequeños con cuidado. Nunca inclinarse o agacharse : hacerlo puede provocar que los humanos se parezcan a animales de presa de cuatro patas. Agacharse o doblarse también hace vulnerables el cuello y la nuca.

: hacerlo puede provocar que los humanos se parezcan a animales de presa de cuatro patas. Agacharse o doblarse también hace vulnerables el cuello y la nuca. Intentar permanecer de pie para proteger la cabeza y el cuello.

Por último, el FWS señaló que si la persona es atacada, debe defenderse con lo que tenga a mano, sin darle la espalda. En casos registrados, algunos excursionistas usaron rocas, chaquetas, herramientas de jardinería, ramas de árboles e incluso las manos desnudas para ahuyentar a los pumas.