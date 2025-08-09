Partido de pretemporada entre Lions y Falcons termina antes por lesión de Morice Norris

ATLANTA (AP) — El encuentro de pretemporada de la NFL entre Detroit y Atlanta terminó antes de lo previsto el viernes, luego de que Morice Norris, safety de los Lions, fue retirado del terreno en ambulancia tras sufrir una aparatosa lesión.

Norris fue atendido durante unos 20 minutos en el terreno, antes de que la ambulancia se lo llevara. El encuentro terminó con 6:31 minutos restantes después de que los jugadores dejaron correr el reloj.

Norris se lesionó con 14:50 minutos por jugar. Intentó taclear a Nathan Carter, cuya pierna lo impactó en la cabeza. No había surgido un parte sobre la lesión.

Cuando se reanudó el duelo, el mariscal de campo de los Falcons, Emory Jones, tomó el balón y luego lo sostuvo mientras los jugadores de ambos equipos permanecían en la línea de golpeo y el reloj continuaba corriendo.

Finalmente, con 6:31 restantes, un árbitro anunció que el juego había sido suspendido por una decisión tomada desde Nueva York.

Los Lions tenían una ventaja de 17-10 cuando se detuvo el encuentro.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.