Pasaporte para hijos nacidos en EE.UU.: la declaración adicional que prepara el DOS para los padres no ciudadanos

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) prepara un nuevo requisito para determinadas solicitudes de pasaporte de menores nacidos en Estados Unidos cuando ninguno de sus padres es ciudadano. La medida forma parte del plan de implementación de la Orden Ejecutiva 14418, firmada por Donald Trump el 6 de agosto.

Pasaporte para menores sin padres estadounidenses: la nueva declaración

El plan publicado por el DOS establece que, cuando ninguno de los padres de un menor solicitante sea ciudadano de EE.UU., cada uno deberá presentar una declaración bajo pena de perjurio. El documento será utilizado para determinar si el caso queda comprendido en alguna de las situaciones contempladas por la orden.

El Departamento de Estado prepara nuevas pautas para revisar determinadas solicitudes de pasaporte de menores nacidos en EE.UU. Fotomontaje realizado con IA

La información oficial señala que una declaración falsa podría generar responsabilidad legal, incluida una eventual acusación penal federal. Si las respuestas indican que ninguna de las condiciones previstas se cumple, el organismo continuará con la evaluación de la solicitud.

Si la declaración no fue presentada junto con el trámite, podrá solicitarse durante la revisión.

Pasaporte: en qué casos el DOS puede revisar la ciudadanía de los padres

La Orden Ejecutiva 14418 establece determinadas circunstancias en las que las agencias federales no deben emitir documentos que reconozcan la ciudadanía cuando ninguno de los padres es ciudadano de EE.UU. El plan del DOS detalla cómo se evaluarán esas situaciones dentro del proceso de trámites del pasaporte.

La Orden Ejecutiva 14418 contempla distintas circunstancias que podrían ser evaluadas durante el proceso de solicitud de pasaportes Alex Brandon - AP

Entre las categorías previstas se encuentran:

Alien enemies , una categoría que incluye a integrantes de determinadas organizaciones terroristas designadas por el gobierno de EE.UU.

, una categoría que incluye a integrantes de determinadas designadas por el gobierno de EE.UU. Hijos de padres que sean empleados de gobiernos extranjeros , incluidos determinados funcionarios diplomáticos y trabajadores de embajadas, consulados u organizaciones internacionales con inmunidad.

, incluidos determinados funcionarios diplomáticos y trabajadores de embajadas, consulados u organizaciones internacionales con inmunidad. Casos relacionados con una transacción comercial para obtener o acceder a la ciudadanía por nacimiento , incluidos determinados supuestos de turismo de nacimiento o acuerdos comerciales de gestación subrogada.

para obtener o , incluidos determinados supuestos de turismo de nacimiento o acuerdos comerciales de gestación subrogada. Nacimientos ocurridos en determinados territorios o aguas territoriales de EE.UU. donde la ciudadanía no sea conferida por una ley federal.

Cómo serán los chequeos del DOS al solicitar el pasaporte de un menor

La revisión comenzará con la presentación del Formulario DS-11 y de la documentación requerida, incluido el certificado de nacimiento. Los agentes encargados de recibir las solicitudes verificarán que el expediente esté completo, pero no tomarán allí la decisión final.

Después, el personal de las agencias de pasaportes analizará la ciudadanía de cada progenitor a partir de la información del formulario, los documentos presentados, registros oficiales y otros indicadores. Cuando ninguno de los padres sea ciudadano de EE.UU., se activará el requisito de las declaraciones individuales previsto en el plan.

La nueva norma de pasaportes enfrenta un bloqueo judicial

El propio DOS aclara que se trata de un plan de implementación propuesto, de aplicación prospectiva y sujeto a las obligaciones legales correspondientes. El organismo también señala que las pautas pueden modificarse.

A esto se suma el proceso judicial abierto contra la orden. El 2 de septiembre, una jueza federal de Maryland dictó una medida cautelar preliminar contra la aplicación de la Orden Ejecutiva 14418 a la clase certificada en el caso CASA, Inc. v. Trump.

Por este motivo, el nuevo mecanismo debe presentarse como una propuesta de implementación y no como un requisito general ya vigente para todos los padres que soliciten un pasaporte para sus hijos nacidos en EE.UU.