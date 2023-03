En la antesala de los Oscar 2023, Pedro Pascal se encontró con una fan y revolucionó las redes

escuchar

Antes de viajar a Los Ángeles, donde participará este domingo de la 95° entrega de los los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el actor del momento, Pedro Pascal, preocupó a sus fans cuando se hizo viral un posteo que reveló la cantidad de cafeína que consume cada mañana.

En las imágenes, el actor chileno muestra su gran sonrisa mientras le firma una figura de acción de su famosa serie The Mandalorian a una fan, poco después de haber pedido un café en el local de una reconocida marca internacional. El video se viralizó de inmediato no solo por la consabida amable actitud de Pascal, sino porque revela un detalle asombroso: el actor pide su bebida con seis shots extras de espresso.

Una fan interceptó a Pedro Pascal para que le autografiara una figura de acción

Un shot de espresso contiene aproximadamente 75 mg de cafeína, según Consumer Reports, una revista dedicada a las pruebas de productos. Los seguidores, que comentaron el video, se costernaron ante los 450 mg consumidos por el actor, en un solo café.

Los fans de Pedro Pascal se sorprendieron por la cantidad de cafeína que consume

Más allá de la anécdota que se viralizó, Pascal, quien da vida a Joel Miller en la exitosa serie de HBO The Last of Us y es una de las estrellas latinas más queridas de Hollywood, detalló en la última emisión de Hot Ones, el ciclo de entrevistas que invita a personalidades famosas con la excusa de comer picante, cómo con este papel se propuso debilitar ciertos arquetipos masculinos. Una situación que llamó la atención de los fanáticos de la serie es ver al sanguinario Joel Miller expresar sus sentimientos con Ellie, hasta establecer un vínculo cercano en el viaje que emprenden.

“Hay algo curioso en su aspecto exterior muy restringido, que es típico de estos arquetipos masculinos (el de Joel)”, dijo el actor, que se propuso impregnar de sentimientos al personaje para que la audiencia lo vea como un hombre emotivo y humilde, pese a todo. El actor agregó que todavía hoy hay gente que cree que los hombres que muestran sentimientos son débiles, y que esa idea se ve reflejada en su rol, quien cree que “desarrollar la conexión humana no es, al menos en su mente, (la) clave de la supervivencia”. No obstante, conforme pasan los capítulos, el protagonista descubre que no puede vivir sin este vínculo, aseguró Pascal.

Pascal en los Oscar

Actualmente, el actor chileno está en uno de los puntos más altos de su carrera, y Hollywood no lo ignora. Así, este domingo 12 estará presente en el evento más esperado de la industria y los fanáticos del cine: la entrega de los Oscar, que se llevará a cabo en el Dolby Theater, de Los Ángeles.

Así anunció la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas la participación de Pedro Pascal entre los presentadores para la ceremonia de este domingo Twitter/TheAcademy

Este viernes, la Academia publicó en sus redes la tercera lista de presentadores para el domingo, y Pascal destaca en el listado entre otros grandes, como Harrison Ford, Halle Berry, Paul Dano, Eva Longoria, Julia Louis-Dreyfus y John Travolta.

