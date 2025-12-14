¿Adiós Josh Shapiro? Quién es la exmarine aliada de Trump que quiere ocupar la gobernación en Pensilvania

Stacy Garrity, que pasó 30 años en la Reserva del Ejército de Estados Unidos, comenzó consolidarse como una firme candidata para las elecciones a gobernador de Pensilvania en 2026. La aspirante republicana, que busca suceder al demócrata Josh Shapiro, se presenta como una aliada del presidente Donald Trump.

La veterana que lanzó su candidatura a gobernadora de Pensilvania

“No solo voy a pedir vuestro apoyo, voy a invertir tiempo para ganármelo”, enfatiza Stacy Garrity en su sitio web oficial. Allí se presenta como una exmilitar que tiene como objetivo transformar al estado en un lugar “clave para desarrollar un negocio y criar una familia”.

Garrity, candidata a gobernadora de Pensilvania, es una exmilitar que brindó servicios durante 30 años Stacy Garrity

Es originaria del condado de Bradford, donde ahora vive con su esposo Dan. Se graduó de la escuela secundaria Sayre y de la Universidad Bloomsburg de Pensilvania. A su vez, es miembro de la junta directiva de Bradford County United Way y fideicomisaria del Hospital Guthrie Robert Packer en Sayre.

La veterana de guerra de 61 años, que es la 78ª tesorera de Pensilvania desde 2021, se define bajo tres perspectivas principales:

Una “luchadora” que permitió a los contribuyentes casi 200 millones de dólares al eliminar el fraude y la ineficiencia.

Una “fuerte aliada de Trump” que “apoya la protección de la atención médica y los beneficios sociales para los estadounidenses vulnerables”.

Una líder “probada” que promueve la “ética” y la “transparencia total” como su máxima prioridad.

En cuanto a su carrera militar, señala que formó parte de tres despliegues para defender EE.UU.: Operation Desert Storm, Operation Iraqi Freedom y Operation Enduring Freedom. Asimismo, fue condecorada dos veces con la Estrella de Bronce y recibió la Legión al Mérito.

Stacy Garrity se muestra como una "gran aliada" del presidente Donald Trump Stacy Garrity

Además, se muestra como una “líder empresarial innovadora” en Pensilvania, donde pasó de contadora en Global Tungsten & Powders Corp. a convertirse en la primera vicepresidenta de la empresa.

Durante su gestión como tesorera, se centró en “eliminar el abuso de los contribuyentes y brindar transparencia al gobierno de Pensilvania”. Durante sus funciones, según subraya en su página web, devolvió casi US$10 millones a los contribuyentes locales, a través del programa Money Match del Tesoro.

¿Puede ganarle a Shapiro? Lo que dicen las encuestas sobre Garrity en Pensilvania

De acuerdo con una encuesta de la Universidad Quinnipiac publicada en octubre de 2025, Garrity obtendría menos votos que Shapiro en un hipotético enfrentamiento mano a mano: la republicana recibiría un 39%, contra un 55% a favor del actual mandatario estatal.

Los resultados indicaron un fuerte apoyo de la comunidad para una eventual reelección de Shapiro, quien alcanzó una aprobación del 60% a nivel general.

Se trata del índice más alto que un candidato consiguió desde que el establecimiento de Quinnipiac comenzó a realizar sondeos a los votantes registrados de Pensilvania en 2023.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, tiene una importante aprobación en las encuestas Archivo

Cuándo son las elecciones a gobernador de Pensilvania en 2026

Según el sitio oficial del gobierno estatal, las elecciones primarias en Pensilvania se llevarán a cabo el 19 de mayo de 2026. En esta instancia, cada partido político seleccionará a sus candidatos de cara a los comicios generales, que se llevarán a cabo el 3 de noviembre de 2026.

La fecha límite para inscribirse en el patrón electoral será el 19 de octubre. Durante la jornada de votación, las urnas estarán abiertas desde las 7 hs hasta las 20 hs.