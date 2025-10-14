En Pensilvania: el hombre que incendió la casa del gobernador Josh Shapiro se declara culpable

Cody A. Balmer, de 38 años, se declaró culpable de intento de asesinato del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. Ahora enfrenta una sentencia mínima de 25 años de cárcel por el incendio que provocó el 13 de abril de 2025 en la vivienda del funcionario ubicada en la ciudad Harrisburg.

Qué sentencia enfrenta Cody A. Balmer por incendiar la casa de Josh Shapiro en Pensilvania

Balmer se declaró culpable de intento de asesinato, incendio provocado con agravantes, robo, delitos relacionados y otros 22 cargos de incendio provocado, uno por cada una de las víctimas que se encontraban en la residencia.

Daños graves: Muebles calcinados y marcos ennegrecidos revelan la intensidad del incendio provocado en la residencia histórica facebook.com/HBFStation2

La jueza Deborah E. Curcillo aceptó el acuerdo del fiscal de distrito Fran Chardo. El acusado enfrenta una sentencia mínima de 25 años de prisión y máxima de 50 años, en una institución correccional estatal, según informó la Fiscalía del Condado de Dauphin en un comunicado oficial.

En ese sentido, no podrá optar a la libertad condicional hasta el 13 de abril de 2050, cuando momento en que tendría 63 años. Si recibe esta disposición, deberá permanecer bajo supervisión hasta el mismo día de 2075, con 88 años.

Cómo fue el incendio en la casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro

El 13 de abril de 2025, pasadas las 2 hs, las autoridades de Harrisburg acudieron a una emergencia en el 2035 N. Front Street, en la residencia de Shapiro en Pensilvania. Dado que se detectó un incendio activo en la planta baja, el personal de bomberos logró contener las llamas en 20 minutos, aunque se presentaron daños en algunas áreas de la mansión.

Esa noche, Cody A. Balmer se dirigió al domicilio del líder estatal y se ocultó en un puesto de vigilancia cercano, según detalló el informe oficial. Posteriormente, trepó una cerca de la propiedad.

Balmer portaba un mazo de 30 centímetros con el que confesó que pretendía golpear al gobernador de Pensilvania dauphin.crimewatchpa.com

Entre sus pertenencias, portaba un mazo de 30 centímetros, dos bombas molotov y armas incendiarias portátiles con gasolina. Según sus declaraciones posteriores ante la Policía Estatal de Pensilvania, el hombre tenía intención de golpear a Shapiro con el martillo.

Esa herramienta la usó para romper una ventana de cristal de la mansión del gobernador, a través de la cual arrojó el cóctel molotov en llamas al interior de la casa. Así comenzó el incendio que Balmer ejecutó. Hasta el segundo lanzamiento de otra botella, transcurrieron 34 segundos, según se registró en las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad.

La policía de Pensilvania identificó la prenda que usó Balmer al provocar el incendio en la residencia de Shapiro

Dado que se celebraba la segunda jornada del Pésaj judío, en la vivienda se encontraban además la primera dama, Lori Shapiro, tres de sus hijos, 15 invitados y familiares y dos agentes policiales. Entre los presentes, había ocho menores de edad de entre 8 y 16 años.

Unas 12 horas después de ejecutar el ataque, Balmer se entregó de forma voluntaria a las autoridades estatales y alegó las acciones militares de Israel en Gaza. La policía recuperó en su vivienda la chaqueta que identificaron en las imágenes de seguridad.

La chaqueta que llevaba Balmer durante la provocación del incendio fue hallada en su vivienda por las autoridades dauphin.crimewatchpa.com

La Policía Estatal de Pensilvania reveló que el acusado de incendiar la residencia del gobernador Shapiro presentaba antecedentes penales por falsificación, robo y un caso pendiente de agresión de 2023.