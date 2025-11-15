Asistencia en efectivo para refugiados en Pensilvania: paso a paso para obtener ayuda

Los inmigrantes que se encuentren en calidad de refugiados en Estados Unidos pueden obtener asistencia en efectivo en Pensilvania. Para postular al programa del gobierno estatal, las personas deben cumplir con los requisitos de elegibilidad y presentar un formulario en línea.

Cómo obtener asistencia en efectivo para refugiados en Pensilvania

El Departamento de Servicios Humanos estatal (DHS, por sus siglas en inglés) indica en su sitio web oficial que el programa proporciona dinero durante un máximo de ocho meses a partir de la fecha de entrada a Estados Unidos.

Está dirigido a los inmigrantes que no cumplen con todos los requisitos de elegibilidad de la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).

El programa proporciona asistencia en efectivo para refugiados durante un máximo de ocho meses Unsplash

Para aplicar, los solicitantes deben acceder a COMPASS, el recurso en línea para el subsidio en efectivo. La plataforma también funciona para inscribirse en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), cuidado infantil, cobertura de atención médica y otros. Los pasos a seguir son los siguientes:

Ingresar a la página y seleccionar “Apply Now”. El refugiado puede elegir el idioma en el que desea completar la petición.

y seleccionar “Apply Now”. El refugiado puede elegir el idioma en el que desea completar la petición. Hacer clic en “Comenzar” , tras lo que aparecerá una lista con los recursos y las señales dentro del cuestionario.

, tras lo que aparecerá una lista con los recursos y las señales dentro del cuestionario. Elegir las opciones correspondientes en la pestaña “Familiares” para determinar a qué programa aplica, si el migrante presenta la solicitud para un familiar o para sí mismo y otros detalles.

correspondientes en la pestaña “Familiares” para determinar a qué programa aplica, si el migrante presenta la solicitud para un familiar o para sí mismo y otros detalles. En la siguiente sección , el interesado deberá responder las preguntas sobre su hogar.

, el interesado deberá responder las preguntas sobre su hogar. Luego, el migrante tendrá que llenar el formulario con información correspondiente a sus ingresos, gastos, recursos y el seguro.

con información correspondiente a sus ingresos, gastos, recursos y el seguro. Una vez que termine la petición, la persona deberá revisarla y tocar en “Enviar” para terminar el trámite.

La página del DHS explica que el refugiado también puede presentar un pedido en la Oficina de Asistencia del Condado de su localidad o descargar el formulario de solicitud en línea y entregarlo a su oficina local de ayuda del condado.

Los refugiados que cumplen con los requisitos pueden aplicar en línea al programa que ofrece asistencia en efectivo en Pensilvania Freepik

Requisitos para aplicar a la asistencia en efectivo para refugiados en Pensilvania

En general, la Asistencia Monetaria para Refugiados sigue los mismos requisitos de elegibilidad que el TANF, explica el DHS. Entre las principales condiciones se encuentran las siguientes:

Se le exige al migrante que busque trabajo o participe en un programa de empleo y capacitación (algunas personas pueden estar exentas de los requisitos laborales, por ejemplo, una persona con discapacidad).

Proporcionar sus números de Seguro Social o solicitarlos.

Se le exige que ayude al trabajador social a completar un Acuerdo de Responsabilidad Mutua (ARM), que es un plan sobre las acciones que realizará para dejar de necesitar subsidio económico.

No obstante, para conocer en detalle los requisitos, el solicitante puede consultar en la Oficina de Asistencia local.

Programa de asistencia para refugiados en Pensilvania

La agencia de servicios humanos dispone de otro programa, financiado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), que otorga empleo, educación, gestión de casos, salud y apoyo financiero, entre otros servicios.

Los refugiados en Pensilvania pueden acceder a un programa de reasentamiento que otorga empleo, educación y otros recursos Canva

Existen principalmente cinco regiones donde se reasientan y obtienen ayuda del gobierno: Pittsburgh, Lancaster/Harrisburg, Filadelfia, Allentown/Scranton y Erie.

Para obtener información sobre los programas y servicios regionales, la disponibilidad de candidatos refugiados para el empleo, el reclutamiento para cubrir puestos de trabajo actuales o futuros de los empleadores y otros recursos, las personas pueden comunicarse con uno de los contratistas mencionados en el directorio de la agencia.