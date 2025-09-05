El proyecto de ley en Filadelfia que busca prohibir esta práctica común para limpiar los jardines

La ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, podría prohibir que los residentes utilicen sopladores de hojas a gasolina y hasta imponerles multas. Se trata de un proyecto de ley impulsado por el concejal Curtis Jones Jr. que busca que los barrios tengan menos contaminación sonora y ambiental.

Filadelfia avanza en la prohibición de sopladores de hojas a gasolina para reducir ruido y contaminación

Titulado “Ruido y vibración excesiva”, el proyecto de ley de Jones para prohibir los sopladores de hojas a gasolina en Filadelfia comenzó a cobrar impulso gracias al respaldo del concejal Jamie Gauthier, presidente del comité de medio ambiente de la ciudad. El objetivo es proteger la calidad del aire y reducir el ruido al utilizar máquinas a batería.

Una iniciativa podría prohibir el uso de sopladores de gasolina en Filadelfia e imponer multas a los residentes Freepik

Gauthier ha destacado que estos equipos de jardinería a batería son mejores para el medio ambiente porque no queman combustibles fósiles como lo hacen los típicos motores. “Preparar nuestra ciudad para resistir el calentamiento global es quizás la tarea más importante que tenemos ahora mismo”, consideró en abril durante una conferencia de prensa de la organización sin fines de lucro Penn Environment, según informó The Philadelphia Inquirer.

Y consideró: “El gobierno no puede hacer esta labor solo. Necesitamos que los residentes comunes formen parte del futuro verde de Filadelfia”.

La iniciativa fue presentada en diciembre de 2024 y todavía espera una audiencia ante el Comité de Seguridad Pública local. Aunque ya recibe el apoyo de activistas y algunos vecinos.

Para Gauthier la gran diferencia es que las sopladoras a gas son “malolientes, ruidosas y costosas”, mientras que las que utilizan batería “son más limpias, más silenciosas, más fáciles de usar y más económicos durante su vida útil”.

Si bien la mayoría de los equipos que funcionan sin cable son más costosos y deben recargarse, desde la empresa de cuidado del césped Milwaukee Tool aseguran que cada vez más empresas de jardinería comienzan a adoptarlos por la ganancia a largo plazo.

“La autonomía siempre es un problema con los sopladores, pero las empresas están empezando a ver las ventajas de tener todos los equipos a batería a lo largo de su vida útil, en términos de reducción de costes de gasolina y mantenimiento, y mayor seguridad para sus clientes y empleados”, apuntó Andrew Rossi, representante de Milwaukee Tool.

Impacto ambiental de los sopladores de hojas a gasolina: emisiones y riesgos para la salud

De acuerdo a un estudio de Penn Environment, basado en datos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, durante 2020 en Pensilvania los equipos de jardinería emitieron alrededor de 965 toneladas de partículas finas contaminantes en el estado. Lo que equivale a más de 10 millones de automóviles.

De todos los estados de EE.UU., Pensilvania ocupó el cuarto lugar de mayor cantidad de emisiones. “La exposición a estos contaminantes en el aire está relacionada con problemas de salud como ataques de asma, problemas reproductivos, problemas de salud mental, cáncer e incluso muertes prematuras”, señaló el informe.

Durante 2020 los sopladores de hojas contaminaron en Pensilvania lo mismo que 10 millones de autos Freepik

Y remarcó que no solo se trata de contaminación ambiental, sino también sonora. Además, los fuertes estruendos de las máquinas a gas pueden causar problemas auditivos.

Sopladores de hojas a gasolina prohibidos: dónde ya rige la restricción en EE.UU.

En caso de aprobarse, Filadelfia no sería la primera ciudad en prohibir estas máquinas, sino que se sumaría a Washington DC y a Arlington, en Massachusetts.

En el Distrito de Columbia la ley prohíbe los sopladores de hojas a gasolina en el distrito de Columbia desde enero de 2022. Independientemente de si son utilizados por vecinos, empresas de jardinería o entidades municipales, con excepción de las propiedades federales. Las multas son de US$500 para cada vez que se incurre en una infracción.

Los sopladores de hojas con combustible están prohibidos en Washington D. C. y en Arlington Freepik

Mientras que en Arlington la prohibición total se busca de manera escalonada. Desde el 15 de marzo de este año impide su uso por parte de las empresas de jardinería, pero los vecinos todavía pueden usarlos en horarios restringidos. A partir del 15 de marzo de 2026, la prohibición se extenderá también a los residentes, para eliminarlas por completo.