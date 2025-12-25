La nueva ley que impacta en todos los conductores de Pensilvania y entra en vigor el 1 de enero de 2026

Una nueva ley de Pensilvania realizó algunas aclaraciones sobre las sanciones para personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol o drogas. La norma, que ya entró en vigor, toma las bases de una regla ya existente y modifica algunas cuestiones que no estaban del todo explicitadas. El cambio legislativo se suma a otros nuevos proyectos que comenzarán a regir en 2026.

La ley de Pensilvania sobre las sanciones a conductores que manejan bajo efectos de alcohol o drogas

De acuerdo con lo que presentó el sitio web oficial de los senadores republicanos del estado, la ley 58 de 2025 modifica algunas cuestiones de la SB 697.

La norma regula castigos y otras cuestiones relacionadas con las personas que conducen vehículos bajo la influencia de sustancias (DUI, por sus siglas en inglés).

La nueva ley clarifica las sanciones para conductores reincidentes en DUI Freepik

Según lo que presentan los legisladores, el aspecto más importante de la ley es que cierra un vacío legal que existía sobre los casos de reincidentes. Concretamente, a partir de ahora se especifican los siguientes castigos para conductores que circulen con la licencia suspendida por un caso de DUI:

60 días de prisión por un primer caso.

por un primer caso. 90 días de cárcel si la situación se repite.

Por otro lado, Pensilvania mantiene el programa de Disposición de Rehabilitación Acelerada (ARD, por sus siglas en inglés), que permite a los automovilistas que sufran una primera infracción volver a obtener la habilitación mediante cursos de seguridad vial y servicio comunitario.

La intención de esta iniciativa, además de brindar una segunda oportunidad a los conductores, es que los fiscales puedan resolver estos casos de manera más práctica y eficiente.

La ley de Pensilvania aclara las sanciones a conductores que manejen bajo efectos del alcohol o drogas Shutterstock - Shutterstock

Según los senadores, la búsqueda de esta modificación fue alinear los criterios de la legislación con lo que establecen la Corte Suprema estatal y de EE.UU. Dado que se decidió la implementación inmediata, ya está en vigor.

Las leyes de Pensilvania que comenzarán a regir en 2026

El calendario legislativo de Pensilvania también incluye nuevas leyes que comienzan a regir en distintas fechas del próximo año. Las normas ya firmadas por el gobernador Josh Shapiro son las siguientes:

SB 246 sobre información a los padres por sucesos en las escuelas . Obliga a las instituciones educativas a notificar a familias en 24 horas por casos de armas, bullying u otros sucesos.

sobre información a los padres por sucesos en las . Obliga a las instituciones educativas a u otros sucesos. Creating a Respectful and Open World for Natural Hair (CROWN) Act . La ley 439 dispone protecciones contra la discriminación , incluidos cambios sobre la figura de “ peinados protectores ”.

. La dispone , incluidos cambios sobre la figura de “ ”. SB 88 cambia las normas de la cobertura de seguros para exámenes mamarios. En el caso de personas mayores de 40 años, tienen derecho a una prueba anual gratuita.

Las nuevas leyes de Pensilvania ya tienen la firma del gobernador Josh Shapiro Matt Rourke - AP

Una ley de Pensilvania sobre los conductores entra en una nueva etapa en 2026

Además de los cambios de la ley 58 que castiga a los conductores que conducen bajo la influencia de las drogas o alcohol, el 6 de junio de 2026 comenzará la segunda instancia de la SB 37.

Denominada como la ley Paul Miller, prohíbe el uso de dispositivos electrónicos al conducir y restringe una serie de acciones. Aunque la norma ya está en vigor, la nueva etapa implicará citaciones y multas para quienes la incumplan.