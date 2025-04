Monopatines y bicis eléctricas: por qué no están permitidos en Pensilvania

Las fuerzas de seguridad en Pensilvania lanzaron una advertencia clara: los monopatines y bicicletas eléctricas no están autorizados para circular por calles ni veredas del estado. A pesar del crecimiento acelerado en su uso, especialmente entre menores de edad, estos dispositivos motorizados plantean serios riesgos viales y no cuentan con respaldo legal para transitar por espacios públicos. Las autoridades remarcaron que muchos usuarios desconocen las normas, lo que agrava la peligrosidad de su circulación en zonas urbanas y residenciales.

Monopatines y bicicletas eléctricas: una moda en aumento que preocupa a la policía

Las autoridades del municipio de Mt. Penn, en el estado de Pensilvania, advirtieron sobre los crecientes riesgos relacionados con el uso de patinetes eléctricos y bicicletas a motor, en especial cuando son conducidos por niños y adolescentes sin supervisión.

Autoridades alertan sobre grupos de adolescentes que circulan sin conocimiento de normas básicas de tránsito Canva

El oficial Elliot Kreimendahl, del Departamento de Policía Regional de Central Berks, expresó que el número de estos vehículos motorizados se multiplicó en los últimos años, lo que generó problemas serios de seguridad vial. “Cada año aparecen más modelos nuevos y más potentes”, indicó en una entrevista con el canal local WFMZ. “Todos representan un problema en las rutas de Pensilvania y no son seguros”, agregó.

Según detalló, estos vehículos no están autorizados para circular ni por calles ni por veredas, ya que provocan situaciones peligrosas, con frecuencia relacionadas con menores que no respetan las normas de tránsito. Kreimendahl dio un ejemplo contundente: “En la zona de la 27 con Perkiomen Avenue, un menor fue atropellado cuando bajaba por Fairview Avenue en un monopatín motorizado”.

El oficial explicó que muchos de estos menores suelen andar en grupo, no conocen las reglas básicas de circulación y aparecen repentinamente en medio del tráfico, lo que genera situaciones en las que los conductores no alcanzan a reaccionar. “Eso da mucho miedo”, admitió.

Clasificación oficial de las bicicletas eléctricas: ¿está prohibido o no?

La legislación del estado no prohíbe de manera absoluta el uso de bicicletas eléctricas, aunque establece criterios técnicos claros para su circulación. Pensilvania adopta la clasificación federal que divide a estos dispositivos en tres clases distintas:

Clase 1 : bicicletas con pedaleo asistido, en las que el motor deja de funcionar al llegar a los 32 kilómetros por hora.

: bicicletas con pedaleo asistido, en las que el motor deja de funcionar al llegar a los 32 kilómetros por hora. Clase 2 : unidades que pueden acelerarse con un botón o gatillo sin necesidad de pedalear, pero que también se limitan a 32 km/h.

: unidades que pueden acelerarse con un botón o gatillo sin necesidad de pedalear, pero que también se limitan a 32 km/h. Clase 3: modelos de mayor potencia, que asisten el pedaleo hasta alcanzar los 45 km/h.

ensilvania permite solo bicicletas eléctricas Clase 1-3 (hasta 45 km/h y 750W), pero monopatines siguen prohibidos por no cumplir normativas estatales Canva

Todas estas variantes pueden circular sin necesidad de registro, licencia de conducir ni seguro, siempre que el motor no supere los 750 watts de potencia. Sin embargo, esta autorización solo es válida si se respeta el límite de velocidad correspondiente a cada categoría.

El caso de los monopatines eléctricos: legalidad en disputa en Pensilvania

A diferencia de las e-bikes, el estatus jurídico de los monopatines eléctricos en Pensilvania indica que estos están prohibidos. Desde la firma de abogados Reiff explicaron: “Los patinetes eléctricos no están permitidos en Filadelfia ni en la mayoría de las demás zonas de Pensilvania, ya que estos dispositivos no cumplen con los criterios de inspección ni con las normas de equipamiento del estado”.

Según detallaron los especialistas, se hicieron intentos por legalizar el uso de monopatines eléctricos en el estado en general y en ciudades importantes como Filadelfia en particular. Sin embargo, no prosperaron debido a que “estos dispositivos no cumplen con las definiciones de vehículos de dos ruedas del Departamento de Transporte, ni con los requisitos de equipo de pase ni de inspección, por lo que es necesario promulgar una legislación específica para los patinetes eléctricos”.

En Mt. Penn se reportó un caso de un menor atropellado en Fairview Avenue mientras circulaba en monopatín eléctrico Canva

Peligros potenciales y llamados a la precaución por el uso de monopatines en Pensilvania

La preocupación policial no se basa únicamente en aspectos legales, sino también en la seguridad de los conductores y peatones. Según el informe de WFMZ, varios menores resultaron heridos en accidentes provocados por el uso irresponsable de estos dispositivos.

En algunos casos, las bicicletas eléctricas de mayor tamaño incluso superaron en velocidad a los autos en avenidas principales, lo que aumentó el riesgo de colisiones graves.

“Estos monopatines pueden alcanzar los 32, 56 y hasta 64 kilómetros por hora. He visto algunos que rebasan autos en la calle”, explicó Kreimendahl. El oficial también remarcó que los puntos críticos de cruce en calles como Perkiomen Avenue se convirtieron en zonas de peligro constante.