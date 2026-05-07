Trump celebra el homenaje que le hicieron en la “Pequeña Venezuela” de Florida: una estatua “de oro”

Una enorme estatua dorada de Donald Trump, instalada en el campo de golf Trump National Doral Miami, Florida, fue presentada en redes sociales por el propio presidente. El republicano celebró públicamente el homenaje y compartió una fotografía de la obra.

Qué dijo Donald Trump sobre la estatua “Don Colossus” instalada en Doral, Florida

A través de Truth Social, Donald Trump reaccionó con entusiasmo a la instalación de la figura en su complejo de golf ubicado en Doral, ciudad del sur de Florida conocida popularmente como la “Pequeña Venezuela” por la enorme comunidad venezolana que reside allí.

La estatua captura el momento exacto en que Trump levantó el puño tras el atentado en Pensilvania el 13 de julio de 2024 Truth Social de Trump

“El verdadero negocio - ORO - En Doral en Miami. ¡¡¡Puesto allí por grandes patriotas estadounidenses!!! Presidente DJT”, escribió Trump junto a una imagen de la estatua.

La publicación rápidamente generó repercusión entre sus seguidores y volvió a colocar al mandatario en el centro de la conversación política y mediática. La obra apareció pocos días antes del inicio del Cadillac Championship 2026, uno de los eventos destacados del calendario de la PGA Tour celebrado justamente en el resort propiedad de Trump.

Cuánto mide y cómo fue construida la estatua dorada de Trump en Miami

Según informó USA Today, la estatua fue bautizada como “Don Colossus” y muestra a Trump con el puño derecho levantado, en referencia a la postura que adoptó tras el intento de asesinato ocurrido durante un acto de campaña en Pensilvania el 13 de julio de 2024.

La pieza está elaborada en bronce y recubierta con láminas de oro. Además, tiene dimensiones monumentales:

La estatua mide 15 pies (4,57 metros)

Con el pedestal incluido alcanza 22 pies (6,70 metros)

La estructura pesa 3,1 toneladas

El pedestal tiene un peso aproximado de 7000 libras (3175 kilogramos)

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La enorme figura fue colocada cerca del campo de juego del Trump National Doral Miami y se volvió inmediatamente un punto de atracción para los asistentes al torneo.

Durante las primeras jornadas del campeonato, numerosos espectadores se acercaron a fotografiarse frente a la escultura y, según indicó USA Today, muchos de ellos eligieron imitar la pose del puño en alto representada en la obra.

Las reacciones de golfistas y redes sociales por la estatua de Trump en Doral

La presencia de la estatua no pasó desapercibida entre los golfistas que participaron del Cadillac Championship 2026. De acuerdo con USA Today, varios jugadores fueron consultados sobre la obra y respondieron con opiniones diversas.

Rickie Fowler resumió la impresión que le causó la estructura con una frase breve: “Es grande y dorada”. Gary Woodland, quien vive en Delray Beach, Florida, comparó la figura con el trofeo que reciben los ganadores de The Players Championship, uno de los certámenes más importantes del golf profesional.

Por su parte, el inglés Tommy Fleetwood respondió entre risas cuando le preguntaron qué pensaba de la escultura. “Si algún día tengo mi propio resort, tal vez ponga una gran estatua dorada de mí mismo”, comentó el golfista.

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Sin embargo, el debate alrededor de “Don Colossus” también se trasladó rápidamente a las redes sociales. USA Today señaló que las reacciones en internet estuvieron divididas entre elogios y críticas.

Algunos usuarios cuestionaron el concepto de la obra y hasta se burlaron de ciertos detalles. “Ni siquiera está sosteniendo un palo de golf ni nada”, escribió una persona en una publicación en X. En cambio, otros seguidores felicitaron al presidente y celebraron la instalación de la estatua.

La discusión se amplificó porque la figura fue ubicada en un sitio altamente visible durante uno de los torneos más observados de la semana dentro del mundo del golf. Además, el hecho de que Trump compartiera personalmente la imagen ayudó a multiplicar la atención mediática.