Pochettino: "Estados Unidos deberá jugar la fase de grupos como finales"

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, afirmó este viernes que su equipo no debe pensar más allá de la fase de grupos del Mundial de 2026, pese al entusiasmo generado en el país tras un sorteo considerado favorable.

El entrenador argentino estuvo presente en Washington para presenciar cómo su equipo quedó ubicado en el Grupo D, donde enfrentará a Paraguay, Australia y a un clasificado europeo aún por definirse.

El combinado de las barras y las estrellas llega reforzado por sus recientes victorias ante dos de esos rivales: derrotó 2-1 a Paraguay el mes pasado y por el mismo marcador a Australia en octubre.

Sin embargo, mientras algunos analistas televisivos, como Alexi Lalas, se mostraron confiados en alcanzar las semifinales, el entrenador advirtió que no hay espacio para el exceso de optimismo.

Pochettino señaló que su plan es inculcar a sus jugadores la idea de que cada partido de la fase inicial debe ser asumido como una final, comenzando con el debut ante Paraguay, programado para el 12 de junio en Los Ángeles.

"Si eres Argentina y quizá hoy eres el mejor equipo del mundo y el último campeón del Mundial, tal vez puedas pensar en lo que viene después de la fase de grupos", dijo Pochettino. "Pero con Estados Unidos, nuestro primer partido es la final del Mundial. Y el segundo también debe ser la final del Mundial. Ésa es la mentalidad, la mentalidad que queremos construir".

El técnico añadió que los triunfos recientes frente a Paraguay y Australia tendrán poco peso cuando llegue el torneo. "Faltan seis meses, las cosas pueden cambiar", afirmó. "Es una referencia útil para nosotros, pero también para ellos. No creo que sea una ventaja ni una desventaja".

Pochettino reveló además que se está inspirando en la película "Miracle", que narra la histórica campaña del equipo olímpico estadounidense de hockey sobre hielo en 1980, cuando un plantel sin grandes figuras derrotó a la poderosa Unión Soviética camino al oro.

El entrenador sugirió que pretende formar su plantel mundialista bajo la filosofía del técnico Herb Brooks, quien en la película afirma: "No necesitamos a los mejores jugadores, necesitamos a los jugadores correctos".

"Eso es lo que queremos darle a esta selección: los jugadores adecuados para construir un equipo fuerte, con la capacidad de competir contra cualquier rival del mundo", concluyó Pochettino.

rcw/bc/cl