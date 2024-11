Por qué AP anunció como ganadora a Elissa Slotkin en el Senado de Michigan

WASHINGTON (AP) — La representante demócrata Elissa Slotkin ganó la reñida contienda por el Senado de Estados Unidos en Michigan, derrotando al excongresista republicano Mike Rogers en una batalla de desgaste. Al final, Slotkin ganó el estado después de que no quedaran suficientes papeletas por contar para que Rogers pudiera superar su ventaja de aproximadamente 18.000 votos cuando The Associated Press anunció los resultados de la contienda a las 3:12 de la tarde del miércoles.

El resultado supuso un revés inesperado para Rogers, que consiguió una importante ventaja inicial que se mantuvo hasta las primeras horas del miércoles. Pero en los bastiones demócratas de gran densidad de población, como el condado de Wayne, donde se encuentra Detroit, aún quedaban muchas papeletas por contar. Y a medida que avanzaba el miércoles, Slotkin mejoró su posición al ganar muchas de las actualizaciones posteriores, mientras los funcionarios electorales seguían tabulando los votos y publicando nuevas cifras.

Aunque la contienda está reñida, Rogers necesitaría más del 64% de los votos restantes para superar a Slotkin. Su campaña no ha comunicado si solicitará un nuevo recuento, que la ley de Michigan le permite hacer.

Slotkin se unió a Tammy Baldwin de Wisconsin en mantener dos escaños del Senado del “muro azul” para los demócratas en estados que Trump ganó.

CANDIDATOS: Elissa Slotkin, representante demócrata; Mike Rogers, exrepresentante republicano.

GANADORA: Slotkin

Hora de cierre de las urnas: 8 y 9 de la noche, hora del este.

Sobre la contienda:

Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que los republicanos eran una fuerza dominante en Michigan, ya que controlaban la oficina del gobernador y ambas cámaras de la Asamblea Legislativa, además de tener la mayoría de los escaños del Congreso del estado. Pero durante mucho tiempo han tenido problemas en el Senado. Este año no ha sido una excepción, aunque han estado a punto de conseguirlo.

Slotkin, antigua analista de la CIA, ha sido una gran luchadora durante toda su carrera en el Congreso. Rogers, por su parte, salió de su retiro en Florida para presentarse. La contienda determinó quién sustituiría a la senadora demócrata Debbie Stabenow, cuya decisión de retirarse tras cinco mandatos había convertido lo que era un escaño seguro en una oportunidad para los republicanos. El Partido Republicano recuperó la mayoría de tres votos en el Senado, pero una victoria en Michigan habría ayudado a aumentar sus números.

Rogers, expresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dio a los republicanos de Michigan la oportunidad de poner fin a su 24 años de sequía en las elecciones al Senado. Aunque Rogers sirvió a Michigan en la Cámara durante años, se retiró al área de Miami y ha sido acusado por los demócratas de permitir que sus vínculos con Michigan se atrofien.

El Partido Republicano en Michigan también está en desorden, con una facción pro-Trump que a menudo se pelea con el establecimiento moderado y pro-empresarial del estado que una vez fue el secreto del éxito del partido en el estado. Ese éxito, sin embargo, se evaporó hace varios años, cuando los demócratas recuperaron la oficina del gobernador, la Legislatura y la mayoría de los escaños del Congreso.

Rogers estuvo a punto de superar ese escollo.

Por qué la ap anunció la ganadora:slotkin ganaba por unos 18.700 votos cuando ap dio por concluida la contienda tras determinar que no quedaban suficientes votos por contar que permitieran a rogers alcanzarle. rogers había liderado antes de los últimos votos de wayne, sede de detroit, y otros grandes condados de tendencia demócrata levantaron slotkin delante. se unió a tammy baldwin, de wisconsin, para mantener dos escaños demócratas en el senado.

___

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

___

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.