Por qué Messi podría no elegir Miami para vivir y cuál sería el lugar ideal para él y su familia en Florida

Lionel Messi todavía no había aterrizado en Miami pero el furor ya era total. Se pintaron murales y se crearon marcas de cerveza artesanal en honor al capitán de la albiceleste. Ya presentado a su nuevo equipo, Inter Miami, el rosarino debutará este viernes contra Cruz Azul, de México, en la Leagues Cup. No obstante, el 10 del equipo podría no elegir Miami para vivir, y esta es la razón.

Contrario a lo que se podría pensar, el estadio de Inter Miami no está en la ciudad que el equipo lleva por nombre, sino en Fort Lauderdale. De hecho, el domingo pasado, cuando los copropietarios del equipo, los hermanos Jorge y José Mas y David Beckham, tomaron el micrófono para decir unas palabras a la multitud en la presentación de Messi, lo hicieron desde esa ciudad, también conocida como la Venecia de América.

El DRV PNK Stadium se sitúa en Fort Lauderdale, en el condado de Broward, específicamente entre los condados de Miami-Dade y Palm Beach. Cuando el astro argentino expresó, el domingo pasado: “Estoy muy emocionado y muy feliz de estar aquí, en Miami”, en realidad lo hizo a casi 50 kilómetros de la urbe que es hoy sinónimo no solo de playas, sino de moda, negocios y gastronomía.

La estrella del fútbol argentino Lionel Messi es presentado como el jugador más nuevo del Inter Miami CF de la Major League Soccer, en el estadio DRV PNK en Fort Lauderdale, Florida, el 16 de julio de 2023 CHANDAN KHANNA - AFP

Siendo que su nuevo equipo está fuera de Miami, no sorprendería que el astro se decantara por vivir cerca de su lugar de entrenamiento. El jueves de la semana pasada, sorprendió a los fanáticos y a los medios de comunicación de todo el mundo cuando bajó a comprar comida en un supermercado Publix de Sea Ranch Lakes, una pequeña ciudad frente al mar, al norte de Fort Lauderdale.

A Messi se lo veía relajado, vestido de forma sencilla y acompañado de su familia, sin guardaespaldas a la vista, algo que no podía hacer en Barcelona, donde vivió más de dos décadas.

Lionel Messi y su familia en un supermercado en Sea Ranch Lakes, una pequeña ciudad al norte de Fort Lauderdale Foto: Instagram/@juezcentral

Lo mismo ocurrió con otros deportistas de elite cuando se trasladaron desde Europa a Miami. La leyenda del Manchester United George Best, en sus dos años con los Fort Lauderdale Strikers, paseaba por la ciudad sin ser molestado por nadie.

Según trascendió, el contrato de Lionel Messi con Inter Miami es de dos años, por un valor de hasta 60 millones de dólares hasta 2025, con opción a un año más. El club también tiene previstos planes de mudanza para la temporada 2025, donde se trasladarían de Fort Lauderdale a un nuevo estadio en Miami Freedom Park, de Melreese Country Club, ubicado al este del Aeropuerto Internacional de Miami.

