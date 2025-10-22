Posible reunión Trump-Lula en la cumbre ASEAN en Malasia (funcionario de EEUU)

Estados Unidos y Brasil negocian una reunión entre los presidentes Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva en la cumbre regional asiática (ASEAN) en Malasia la próxima semana, informó este miércoles a la AFP una fuente oficial estadounidense.

Los dos líderes han comenzado a resolver sus diferencias después de meses de disputas por el juicio y la condena del expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

"El presidente Trump ha expresado su interés en reunirse con el presidente Lula tras su amistosa llamada" del mes pasado, indicó un alto funcionario de la administración Trump bajo condición de anonimato.

"Se están llevando a cabo discusiones para facilitar dicha reunión mientras el presidente Trump esté en Malasia", agregó.

El republicano Trump y el izquierdista Lula tienen previsto viajar a la 47ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que se desarrollará entre el 26 y 28 de octubre en Kuala Lumpur.

Trump ha impuesto un arancel del 50% a muchos productos brasileños y sanciones contra varios altos funcionarios, incluido un juez del Tribunal Supremo, para castigar a Brasil por lo que él denominó una "caza de brujas" contra Bolsonaro.

En septiembre, el Tribunal Supremo de Brasil condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión por su papel en un intento fallido de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022 frente a Lula.

Sin embargo, la tensa relación entre Trump y Lula empezó a distenderse cuando los dos líderes de 79 años tuvieron una breve reunión al margen de la Asamblea General de la ONU en septiembre.

Luego hablaron por teléfono el 6 de octubre y plantearon por primera vez la posibilidad de reunirse en la cumbre de la ASEAN.

El ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, pidió la semana pasada a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, revertir los aranceles que impuso Washington en julio durante una reunión en la Casa Blanca.

