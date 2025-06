Principal médico acusado por muerte de actor de “Friends” Matthew Perry se declarará culpable

El médico sospechoso de sacar provecho de la adicción a la ketamina del actor Matthew Perry, estrella de la serie "Friends", antes de su muerte por sobredosis en 2023 aceptó un acuerdo para declararse culpable, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El principal médico procesado en este caso, Salvador Plasencia, planea declararse responsable de distribución de ketamina "en las próximas semanas", indicó el lunes la fiscalía en un comunicado.

Por ello, enfrenta hasta 40 años de prisión en una cárcel federal.

Un segundo médico de Los Ángeles, Mark Chavez, ya admitió haber contribuido ilegalmente a suministrar ketamina al actor y podría pasar hasta 10 años tras las rejas.

Perry, famoso por interpretar al sarcástico Chandler Bing en "Friends", había hablado públicamente sobre sus problemas de adicción, pero su muerte a los 54 años conmocionó a las legiones globales de fans de la serie.

El actor estadounidense-canadiense consumía ketamina bajo supervisión médica como parte de sesiones de terapia contra la depresión que sufría.

Pero este anestésico legal a veces se utiliza con fines estimulantes, y volvió a consumirlo descontroladamente en 2023. Su recaída lo llevó a caer en las manos de médicos "sin escrúpulos", según los investigadores.

- Papel central -

El doctor Plasencia está acusado de haber desempeñado un papel central en este caso, aunque no fue él quien proporcionó la ketamina que mató al actor.

Este médico se habría aprovechado del comediante enfermo, según la fiscalía.

"Me pregunto cuánto va a pagar este idiota", escribió Plasencia en septiembre de 2023 en un mensaje de texto recuperado por los investigadores.

El acuerdo de culpabilidad difundido el lunes destaca que Plasencia recibía la droga del doctor Chavez e iba personalmente al domicilio de Perry a inyectarle ketamina o dársela al asistente de la estrella.

En total, Plasencia "distribuyó 20 frascos" de ketamina al actor en unos quince días en el otoño boreal de 2023, según la fiscalía.

Las autoridades habían dicho antes que los frascos de ketamina costaban alrededor de US$12 para los médicos involucrados, pero eran vendidos a Perry por "2000 dólares".

Perry fue encontrado inconsciente en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles el 28 de octubre de 2023. El informe forense concluyó que falleció por una sobredosis accidental de ketamina.

Cinco sospechosos están siendo procesados por su participación en la muerte de Perry.

Además de Plasencia y Chávez, otra imputada es Jasveen Sangha, una traficante de drogas conocida en Hollywood como la "reina de la ketamina".

Esta ciudadana estadounidense-británica vendió el frasco de ketamina que mató al actor y enfrenta cadena perpetua. Se declaró no culpable. El asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, y un intermediario, Eric Fleming, ya aceptaron declararse culpables.

Friends, emitida entre 1994 y 2004, se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. Las peripecias de un grupo de amigos en Nueva York que entran en la adultez marcó a toda una generación de espectadores.

Pero detrás de cámaras, Perry escondía una gran angustia tras su jovial personaje de Chandler. Luchó durante mucho tiempo contra su adicción a los medicamentos y al alcohol.

En sus memorias publicadas en 2022, confesó haber seguido 65 sesiones de rehabilitación, que le costaron más de US$9 millones. También se sometió a varias operaciones quirúrgicas relacionadas con sus problemas de adicción a las drogas, incluida una intervención de siete horas en el colon en 2018.

"Debería estar muerto", llegó a decir.

En una aparición en televisión poco antes de su muerte, el actor sorprendió a la audiencia al admitir que sufría de una grave ansiedad "todas las noches" durante el rodaje de Friends.

En las memorias, tituladas Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, Perry describió cómo se desintoxicó decenas de veces. "Llevo casi sobrio desde 2001", escribió, "salvo por unos sesenta o setenta pequeños percances".