Príncipe de Arabia Saudita dice que asesinato del periodista Khashoggi fue un "gran error"

El príncipe heredero de Arabia Saudita afirmó el martes que el asesinato del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi en 2018 fue un "gran error", durante una visita a la Casa Blanca junto al presidente Donald Trump.

Trump tachó a Khashoggi como "extremadamente controvertido". "A mucha gente no le gustaba ese caballero del que hablas, te gustara o no te gustara, las cosas sucedieron, pero él (el príncipe) no sabía nada" sobre eso.

Bin Salmán aseguró que el asesinato, perpetrado por agentes saudíes en Turquía, "es doloroso y es un gran error, y estamos haciendo todo lo posible para que no vuelva a ocurrir".

