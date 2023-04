Intentó ingresar en la mansión de Malibu de una reconocida serie infantil, pero tuvo que salir corriendo

escuchar

Una joven quiso cumplir el sueño de su infancia y viajó hasta Malibu, California, para intentar ingresar a la casa en donde se grabó la popular serie Hannah Montana. La fanática explicó que tuvo que pasar por una playa privada para aproximarse a la propiedad. Sin embargo, sus esfuerzos no dieron resultado y se escapó lo más rápido que pudo.

La mujer, identificada como Jessica Palmadessa, compartió su experiencia a través de su cuenta de TikTok. “Estamos afuera de la casa de Hannah Montana en Malibu. Hay letreros que dicen que es propiedad privada, pero voy a saltar la valla y pediré mudarme, así que deséenme suerte”, dijo mientras se dirigía a la entrada principal.

Una joven intentó entrar a la mansión que aparece en la serie Hannah Montana

Palmadessa atravesó el patio delantero de la casa. Según se aprecia, este no ha cambiado mucho desde el rodaje de la serie. En el exterior prevalece el gris, mientras que las columnas son blancas, al igual que el cerco que marca el perímetro. Los balcones de vidrio siguen intactos y también hay un par de mesas de madera en el porche.

La casa en la que se grabó la serie Hanna Montana está en Malibu, California Disney Channel/Youtube

La fiel seguidora de Miley Cyrus se dijo temerosa conforme avanzaba al interior de la vivienda. Sin embargo, no se dio por vencida y logró llegar hasta la puerta. Echó un vistazo y luego tocó un par de veces, sin obtener respuesta. “Muy bien, nadie viene, he terminado con esto”, pronunció. Luego, se fue a toda prisa tras haberse asustado, aunque no detalló la causa.

El video que se viralizó rápidamente hasta el momento tiene más de un millón de reproducciones. En los comentarios, los usuarios empezaron un debate. Hubo quienes exhortaron a la tiktoker a romper las reglas una vez más y volver a la casa, mientras que otros le advirtieron que tendría consecuencias por haber ingresado sin permiso a una propiedad privada. “Es muy grave que la gente ignore eso solo por las vistas en TikTok”; “Me molestaría mucho que las personas entraran a mi propiedad. Incluso si es una casa famosa, no significa que los dueños deban esperar a que llamen a su puerta”, escribieron.

Selena Gómez revive la nostalgia de esta icónica casa

El último episodio de Hannah Montana se transmitió en enero de 2011. Sin embargo, el año pasado los fanáticos de esta serie recordaron con nostalgia la locación a través de una producción de otra estrella de Disney: Selena Gómez. La cantante la utilizó para filmar la cuarta temporada de su programa Selena + Chief y dejó ver cómo lucía en ese entonces.

Selena Gómez filmó la cuarta temporada de su serie Selena + Chief en la icónica casa de Malibu Instagram/selenagomez

El año pasado, la también actriz le ofreció un pequeño tour a E News! y declaró que había sido “casi un sueño” estar ahí.

El recorrido comenzó en la sala de estar, donde solía reunirse con sus amigos. También mostró otra zona que llamó “el círculo de la conversación”. Finalmente, llegó a la cocina. “No hemos quemado nada, eso es bueno”, bromeó la estrella.

La casa de siete habitaciones y ocho baños también fue del personaje de Reese Witherspoon, Madeline, en Big Little Lies.

