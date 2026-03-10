Puerto Rico vs. Canadá, hoy: hora, transmisión y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU.

El último partido de Puerto Rico en la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol será ante Canadá, en otra noche en el Hiram Bithorn Stadium. El calendario oficial fija el encuentro para este martes 10 de marzo a las 7.00 p.m. (hora del Este de EE.UU.).​

Cierre de grupo en San Juan: hora y pantalla

A diferencia de los anteriores, este choque se verá en Estados Unidos a través de Tubi, dentro de la estrategia de FOX Sports de combinar señal abierta, cable y streaming gratuito para cubrir la totalidad del torneo.

Será la única ventana del día en San Juan, en paralelo con Israel–Países Bajos por la app de FOX Sports y antes del Italia–Estados Unidos por FS1.

Cómo ver el partido en vivo en EE.UU. y seguirlo online

Tubi ofrecerá la transmisión en directo para todo Estados Unidos, sin costo adicional para los usuarios, y luego pondrá el partido a disposición on demand.

La app de FOX Sports completará la oferta de streaming para quienes prefieran centralizar sus contenidos en una sola plataforma.​

Clásico Mundial de Béisbol 2026

Como siempre, MLB.com llevará el partido jugada a jugada, con estadísticas detalladas y actualizaciones en tiempo real de la tabla del Grupo A, que podría definirse precisamente en esta última jornada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.