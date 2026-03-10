Venezuela vs. República Dominicana, en Miami: horario del partido que define el grupo D del World Baseball Classic 2026

Miami se alista para vivir uno de los episodios más vibrantes del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El loanDepot Park, estadio de los Marlins ubicado en la histórica Little Havana, será el escenario donde Venezuela y República Dominicana protagonizarán el duelo más esperado del Grupo D. Este sector, que completan Israel, Países Bajos y Nicaragua, se ha convertido en el foco de atención global debido a la inusual expectativa que rodea a ambos seleccionados. Esto generó un fenómeno sin precedentes en la comercialización de entradas para una fase de grupos.

¿Cuándo juegan Venezuela vs. República Dominicana, en Miami?

La expectación que despierta este enfrentamiento trasciende la rivalidad histórica entre ambas naciones y se explica por la constelación de figuras que integrarán sus respectivos planteles.

Juan Soto, de República Dominicana, en el centro, es felicitado por sus compañeros de equipo después de correr a casa tras conectar un jonrón de dos carreras para ganar por terminación temprana en la séptima entrada de un juego del Clásico Mundial de Béisbol contra los Países Bajos Rebecca Blackwell� - AP�

Según los datos del mercado actual, el costo de los tickets para el partido del 11 de marzo ha alcanzado niveles récord. El acceso más económico disponible oscila entre los 335 y 338 dólares, una cifra elevada para tratarse de una etapa inicial.

En las secciones intermedias, los valores se disparan, situándose entre 390 y 427 dólares por persona. La exclusividad de las primeras filas demanda desembolsos de entre 629 y 1017 dólares, mientras que las ubicaciones privilegiadas detrás del plato alcanzan los 5.000 dólares.

Este escenario contrasta notablemente con los cuartos de final, donde los tickets mínimos rondan los 180 dólares, apenas la mitad del precio solicitado para este cruce de fase regular.

Dominicana y Venezuela: un clásico con historia en el béisbol

El historial del torneo registra cuatro enfrentamientos previos entre ambas naciones. La hegemonía fue inicialmente dominicana, con victorias en 2006 por 11-5, en 2013 por 9-3 y en 2017 por 3-0.

entre ambas naciones. La hegemonía fue inicialmente dominicana, con victorias en 2006 por 11-5, en 2013 por 9-3 y en 2017 por 3-0. No obstante, Venezuela logró romper la racha negativa en 2023, al imponerse 5-3 en un juego recordado por la jerarquía de sus estrellas. Este nuevo capítulo se llevará a cabo el miércoles 11 de marzo a las 20:00 horas (ET).

El venezolano Luis Arraez enciende las gradas con un batazo en el loanDepot park de Miami

Fase final y favoritos del WBC

Tras cerrar la fase de grupos, el loanDepot park será anfitrión de parte de los cuartos de final, compartiendo sede con Houston, antes de albergar las semifinales los días 15 y 16 de marzo, y el duelo por el título el 17 de marzo.

El formato del torneo, explicado por MLB, establece que los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a cuartos de final, donde se cruzarán con los clasificados del Grupo C, con sede en Tokio.

Según el análisis de favoritos de ESPN, Japón es el principal candidato a liderar esa zona. Para Venezuela, la lógica es clara: si finaliza primera, enfrentará al segundo del Grupo C en Miami; si termina segunda, su rival será el ganador del Grupo C, presumiblemente Japón.

Venezuela's right fielder Ronald Acuña Jr., center, celebrates with teammates after the end of a World Baseball Classic game against the Netherlands, Friday, March 6, 2026, in Miami. (AP Photo/Marta Lavandier)� Marta Lavandier� - AP�

En la misma línea, República Dominicana mantiene las mismas variables. Si el equipo dominicano culmina en la cima del Grupo D, se medirá ante el segundo de Tokio, mientras que un segundo lugar los obligaría a un cruce de alta tensión frente a Japón.

La estructura del bracket oficial confirma que el camino hacia las semifinales dependerá estrictamente de la posición final obtenida en este apasionante grupo, cuya definición mantiene al mundo del béisbol en expectativa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA