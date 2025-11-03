Qué puede pasar en los aeropuertos estadounidenses si se mantiene el cierre del Gobierno para Thanksgiving 2025

A causa del cierre de Gobierno en Estados Unidos, en los principales aeropuertos se registraron retrasos en los vuelos, mientras los controladores trabajan sin pago. En caso de que se mantenga esta situación para Thanksgiving 2025, las demoras podrían empeorar, advirtió el secretario de transporte, Sean Duffy. Durante el día festivo, se producirían cancelaciones de las operaciones y una reducción del tráfico aéreo.

Demoras en los aeropuertos estadounidenses ante el cierre del Gobierno

A raíz de la falta de acuerdo entre legisladores demócratas y republicanos, cerca de 13.000 controladores de tráfico aéreo han trabajado sin cobrar durante semanas. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) señaló en un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter) que de las 30 instalaciones más importantes del país, la mitad sufre "escasez de personal“.

Aproximadamente 13.000 controladores de tráfico aéreo han trabajado sin cobrar en los aeropuertos estadounidenses ante el cierre del Gobierno Freepik

A su vez, FlightAware informó el domingo por la noche de 4295 retrasos y 557 cancelaciones de vuelos con destino u origen en Estados Unidos desde principios de octubre.

En el aeropuerto intercontinental George Bush de Houston, el aeropuerto internacional de Dallas Fort Worth y el aeropuerto O’Hare de Chicago se registran más demoras. También estaban sujetos a retrasos los vuelos procedentes de las instalaciones más importantes de San Francisco, Los Ángeles, Denver y Miami.

La escasez del personal, según CBS News, impactó también a los aeropuertos de Nashville (Tennessee), Jacksonville (Florida), Austin (Texas), el norte de California y Newark (Nueva Jersey).

Qué puede pasar en Thanksgiving 2025 si se mantiene el cierre del Gobierno

En el mensaje publicado en redes sociales, la FAA adelantó que “en caso de escasez de personal, se reducirá el flujo de tráfico aéreo para garantizar la seguridad”. Esto, de acuerdo con la agencia, podría ocasionar retrasos o cancelaciones.

En el programa Face the Nation with Margaret Brennan, Sean Duffy, secretario de Transporte, sostuvo que el gobierno federal “detendrá el tráfico” si se convierte en un problema de seguridad. “No vamos a permitir que eso suceda”, afirmó.

Las autoridades advirtieron que cancelarán vuelos en los aeropuertos estadounidenses si se mantiene el cierre del Gobierno en Thanksgiving 2025 Facebook/SacIntlAirport

De cara a Thanksgiving 2025, que cae el jueves 27 de noviembre, la situación podría agravarse. En caso de que la seguridad esté amenazada, Duffy reparó en que las complicaciones empeorarán: “Ralentizaremos el tráfico, habrá retrasos, cancelaremos vuelos para garantizar la seguridad del sistema”.

El salario para el personal de los aeropuertos estadounidenses ante el cierre del Gobierno

A causa de la situación, que ya se ha prolongado durante más de un mes, los controladores aéreos han trabajado sin recibir sus sueldos. Las autoridades adelantaron que se les abonará el dinero adeudado cuando los legisladores lleguen a un punto en común.

Anteriormente, Duffy había amenazado con despedir a quienes no se presenten a su jornada laboral o se reportaran enfermos.

En su entrevista con Margaret Brennan, el secretario de Transporte descartó esta acción. “Repito que cuando toman decisiones para alimentar a sus familias, no voy a despedir a los controladores aéreos. Necesitan apoyo, necesitan dinero, necesitan un sueldo. No se les debe despedir”, sostuvo.

El secretario de Transporte indicó que no despedirá al personal de los aeropuertos estadounidenses durante el cierre del Gobierno Freepik

No obstante, también aclaró que no cree que el presidente Donald Trump encuentre una manera para pagar los salarios mientras el cierre continúe, como sucede con los militares. Además, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, comunicó recientemente que los miembros del ejército no recibirán su salario el 15 de noviembre.

“Estamos buscando fondos para pagar a los trabajadores esenciales. Pero hay normas muy estrictas sobre qué dinero podemos usar y cómo podemos usarlo”, expresó Duffy. A su vez, pidió que los legisladores acuerden para volver a la situación regular. “La respuesta simple es: voten a favor de la reapertura del Gobierno y negocien sus diferencias”.