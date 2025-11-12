Qué resultados necesita Honduras para clasificar directo al Mundial 2026 en esta fecha de eliminatorias

Honduras jugará su penúltimo partido en las Clasificatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) este jueves 13 de noviembre. La escuadra hondureña actualmente es el líder de su grupo, por lo que su desempeño (y el de sus contrincantes) será decisivo para asegurar su pase directo a la Copa Mundial de 2026.

Qué necesita Honduras para clasificar directo al Mundial 2026

Honduras cuenta con 8 puntos y ocupa la primera posición dentro del Grupo C en las eliminatorias de la Concacaf. La confederación explicó que los países que terminen en el primer lugar de sus respectivos grupos, serán recompensados con un pase directo al Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

La Selección de Honduras compartió fotos de su entrenamiento antes del partido contra Nicaragua (Facebook/Selección Nacional de Honduras - Fenafuth)

El medio especializado Fútbol Centroamérica señaló que Honduras tiene la posibilidad de calificar de forma directa con el resultado del 13 de noviembre contra Nicaragua y sin que sea necesario considerar los marcadores del 18 de noviembre (que será la última fecha de las Clasificatorias).

Si Honduras le gana a Nicaragua, conseguirá 11 puntos. Esto aumentaría la brecha entre La H y el resto del Grupo C. Sin embargo, para que los hondureños aseguren su participación en el Mundial desde este jueves, también sería necesario que Costa Rica y Haití empaten.

Fútbol Centroamérica explicó que, si Costa Rica gana el encuentro, obtendría 9 puntos, con los cuales todavía podría conseguir la primera posición del Grupo C en caso de vencer a Honduras el 18 de noviembre. En cambio, si Haití venciera a Costa Rica, su puntaje de 8 dejaría abierta la posibilidad de empatar con Honduras en la final de las eliminatorias.

Por esa razón, el mejor escenario para La H sería ganarle a Nicaragua y que Haití y Costa Rica empaten. De esta forma, Honduras conservaría el liderazgo del Grupo C con 11 puntos, mientras que Costa Rica tendría 7 puntos y Haití, 6. Con esos números sería imposible que otro equipo de la división supere a la escuadra hondureña.

Cuándo y a qué hora serán los últimos partidos de Honduras

El próximo juego de Honduras será contra la Selección de Nicaragua en el Estadio Nacional, ubicado Managua, Nicaragua. De acuerdo con el calendario oficial de la Concacaf, el enfrentamiento está programado para el jueves 13 de noviembre a las 21.00 hs tiempo del Este (ET).

Los seguidores de La H que viven en EE.UU. podrán ver el partido de la selección en Telemundo Deportes Ahora, Universo o CBS Paramount (Facebook/Selección Nacional de Honduras - Fenafuth)

El último partido de Honduras en el torneo clasificatorio será contra Costa Rica el martes 18 de noviembre a las 20.00 hs ET. El evento tendrá sede en el Estadio Nacional, el cual se localiza en San José, Costa Rica. Esto quiere decir que la selección hondureña jugará como visitante en sus últimas participaciones.

El encuentro entre Haití y Costa Rica, que ayudaría a que Honduras asegure su participación en el Mundial de 2026, sucederá el 13 de noviembre a las 19.00 hs ET.

Los fanáticos que deseen ver en vivo desde Estados Unidos los juegos de Honduras tendrán tres opciones para hacerlo.

Los encuentros se transmitirán en español en Telemundo Deportes Ahora y Universo, como señaló la Concacaf. Para quienes prefieran escuchar los comentarios en inglés, los partidos estarán en CBS Paramount.

Cómo va la tabla de posiciones de las Clasificatorias de la Concacaf

Hasta el momento, Honduras es la única selección de un país centroamericano que tiene posibilidad de clasificar al Mundial 2026 de forma directa y solo con los resultados del 13 de noviembre, de acuerdo con Fútbol Centroamérica.

Honduras es el actual líder del Grupo C (Facebook/Concacaf)

Así se ve la tabla de posiciones de las eliminatorias de la Concacaf antes de los partidos de este jueves:

Grupo A

Surinam : 6 puntos

: 6 puntos Panamá : 6 puntos

: 6 puntos Guatemala : 5 puntos

: 5 puntos El Salvador: 3 puntos

Grupo B

Jamaica : 9 puntos

: 9 puntos Curazao : 8 puntos

: 8 puntos Trinidad y Tobago : 5 puntos

: 5 puntos Bermudas: 0 puntos

Grupo C