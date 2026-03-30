Cuál es la visa que usaría James Rodriguez para poder jugar el Mundial 2026 en EE.UU.
El futbolista y sus compañeros de la selección de Colombia solicitaron una documentación dirigida a deportistas
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De cara al Mundial 2026 y a pocos meses de que comience el torneo, todos los equipos tienen listos los preparativos y la logística. Dentro de ese aspecto se encuentra la visa con la que deben contar los futbolistas, como James Rodríguez y el resto de la selección de Colombia, para entrar a Estados Unidos. El país norteamericano dispone de una categoría específica para estos casos.
Qué visa usaría James Rodríguez para estar en EE.UU.
De acuerdo con lo que indica el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), EE.UU. cuenta con un tipo de visa temporal que permite a deportistas entrar de manera temporal al país norteamericano.
Se trata de la visa P-1, que aplica para atletas, tanto individuales como en representación de un equipo, y para artistas, también que sean reconocidos por sí mismos o que integren una banda.
- Esta autorización es necesaria para James y cualquier jugador, colombiano o de otras selecciones, que no tenga pasaporte de un país con exención de visa.
- Mediante la documentación, los jugadores y cuerpo técnico de los países estarán habilitados a permanecer en EE.UU. y entrar sin problemas para disputar el Mundial 2026.
Cuáles son los casos en los que EE.UU. entrega la visa P-1 y cuál es la categoría para atletas
Dentro del concepto general de la P-1, existen distintas categorías. En concreto, el apartado que apunta a deportistas y atletas es la P-1A, según el sitio web oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).
Esta documentación se presenta dirigida a un “atleta reconocido internacionalmente” y se considera una visa de trabajo. Se entrega a este tipo de deportistas:
- Un atleta individual con un nivel de desempeño reconocido a nivel internacional.
- Deportista que es parte de un grupo o equipo con un nivel de desempeño reconocido internacionalmente.
- Atleta o entrenador, como parte de un equipo o franquicia que se encuentra en EE.UU. y que es miembro de una liga o asociación extranjera.
En el caso de James Rodríguez y del resto de los futbolistas, el trámite se realiza como integrantes de un equipo, sin importar el nivel de fama y reconocimiento que tenga cada uno por sí mismo.
Con respecto a los requerimientos del torneo por el que los extranjeros llegan a EE.UU., en este caso el Mundial 2026, se establece: "La competencia en la cual participará su equipo debe tener una reputación distinguida y requerir la participación de equipos deportivos de reconocimiento internacional".
Todos los partidos de James Rodríguez y Colombia en el Mundial 2026
Más allá de tener la visa para EE.UU., lo cierto es que inicialmente el equipo de Néstor Lorenzo solo disputará un partido allí. Dos de los tres encuentros de la fase de grupos para la selección serán en México.
Este es el fixture completo:
- Colombia debutará ante Uzbekistán en el estadio Ciudad de México, el 17 de junio a las 22 hs (ET).
- El segundo partido lo disputará el 23 de junio ante el ganador del Repechaje 1 en el estadio Akron de Guadalajara a las 22 hs (ET).
- El último encuentro correspondiente a la fase de grupos será ante Portugal, el 27 de junio en Miami desde las 19.30 hs (ET).
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