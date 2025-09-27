Maple, Zayu y Clutch: qué representa cada una de las mascotas que estará en el Mundial 2026

La FIFA presentó las tres mascotas para el Mundial 2026, que reflejan el patrimonio cultural y deportivo de los países anfitriones. Se trata del águila calva llamada Clutch para representar a Estados Unidos, un jaguar denominado Zayu en México y un alce de nombre Maple en Canadá.

Qué representa cada una de las mascotas que estarán en el Mundial 2026

Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano, y Clutch, el águila estadounidense, fueron creados para dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país anfitrión. Estos personajes buscan transmitir un mensaje de unión, diversidad y pasión por el deporte más popular del mundo, señaló la FIFA.

Cada mascota muestra la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país anfitrión (Captura/FIFA)

Maple, el alce canadiense

El alce Maple busca dar a conocer todas las provincias y territorios de Canadá, establecer contacto con su gente y familiarizarse con la riqueza cultural del país. Es amante del arte urbano y la música, según la FIFA.

Destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo. Con sus legendarias paradas, su fortaleza, liderazgo y estilo incomparable, Maple tiene un sinfín de historias que contar. Su número evoca el icónico árbol de arce, símbolo de la identidad nacional, informó OneFootball.

Maple representa la identidad cultural de Canadá (Captura/FIFA)

Zayu, el jaguar mexicano

El jaguar Zayu habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país. Su nombre significa “unidad”, “fortaleza” y “alegría”.

Es un delantero que se transforma en el terreno de juego, y demuestra su excepcional agilidad y velocidad. Fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición.

Zayu lleva consigo el alma de México a cada lugar al que viaja. Posee un estilo vibrante, una mezcla de tradición y modernidad, consignó ABC.

Zayu es un jaguar valiente que lleva la identidad de México a cada rincón del mundo (Captura/FIFA)

Clutch, el águila estadounidense

El águila Clutch recorre Estados Unidos con una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable. Conoce todas las culturas y disfruta de cada partido.

Audaz dentro del campo y fuente de inspiración, predica con el ejemplo y levanta el ánimo de su equipo con energía y determinación. Convierte cada reto en una oportunidad y posee una personalidad arrolladora.

Le encanta el deporte y es un ejemplo de que para volar alto solo hace falta mostrar voluntad, pasión y esfuerzo, destacó OneFootball.

Clutch es un águila que representa a Estados Unidos en el Mundial 2026 (Captura/FIFA)

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, comentó: “El equipo del Mundial 26 sigue creciendo y se vuelve mucho más divertido. Maple, Zayu y Clutch transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que definen a la Copa Mundial”.

El compromiso de las mascotas para conectar con las nuevas generaciones

Este trío no solo estará presente en estadios, camisetas y merchandising oficial, sino que también formará parte de un videojuego interactivo: FIFA Heroes, una experiencia de fútbol arcade con cinco niveles de fantasía, donde los jugadores podrán alinearse con estas figuras junto a leyendas y personajes populares.

El juego estará disponible en 2026 para Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox, indicó ABC.

Las mascotas fueron elegidas Rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026 (Captura/FIFA)

Cuáles son las mascotas más destacadas en la historia de los Mundiales

A lo largo de la historia, muchas mascotas fueron importantes en los Mundiales. Estas son algunas, según Connecticut Post: