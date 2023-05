Qué se celebra el Cinco de Mayo en Estados Unidos

escuchar

Aunque no es una fiesta nacional en Estados Unidos, este viernes es una fecha importante para las comunidades latinas del país, que han adoptado el Cinco de Mayo como una celebración para honrar a México. Organizan también diferentes actividades con elementos relacionados con su cultura e historia, como la música del mariachi y bailes típicos, así como reuniones sociales donde se degustan opciones de comida mexicana, acompañadas de cerveza y margaritas.

Los colores verde, blanco y rojo son una constante en todos los elementos que aparecen como parte de la fiesta del Cinco de Mayo, porque representan a la bandera de México. Además, muchas personas suelen vestirse con atuendos tradicionales y romper piñatas en las fiestas.

Los trajes típicos y los colores verde, blanco y rojo, son una constante en las celebraciones del Cinco de Mayo RDNE Stock project / Pexels

¿Qué dice la historia sobre el Cinco de Mayo?

A pesar de la popularidad que tiene la fecha en Estados Unidos, el episodio histórico que dio origen al Cinco de Mayo no tiene una relación directa con ese país. Este día se conmemora la hazaña del ejército mexicano, que logró resistir una invasión de Francia en 1862.

Las referencias históricas señalan que en la llamada Batalla de Puebla, las fuerzas armadas de México, lideradas por Ignacio Zaragoza, obtuvieron la victoria a pesar del despliegue de un ejército bien equipado, que intentaba tomar el control de la segunda ciudad más grande del país azteca en aquel tiempo.

El general que encabezó al ejército mexicano es el único vínculo de este hecho con Estados Unidos, dado que Ignacio Zaragoza nació en el poblado de Bahía de Espíritu Santo, hoy llamado Goliad, en el territorio de Texas. Apenas unos meses después de su victoria frente a los franceses, el héroe de la Batalla de Puebla murió trágicamente a causa de la enfermedad del tifus.

El Cinco de Mayo no debe confundirse con el Día de la Independencia de México, que se celebra el 16 de septiembre en conmemoración de un episodio histórico muy diferente que ocurrió unos 50 años antes que la Batalla de Puebla.

¿Cómo se celebra el Cinco de Mayo?

El gobierno de México celebra esta fecha como una festividad nacional, donde se realizan actos cívicos y representaciones de la batalla sobre los franceses. No obstante, no es un día feriado para la mayoría de las empresas y las actividades de la mayoría de la población transcurren sin mayores cambios, a excepción de algunas escuelas que sí suspenden clases.

El Cinco de Mayo es una oportunidad para disfrutar los llamados "antojitos" mexicanos Los Muertos Crew / Pexels

Por otro lado, en Estados Unidos, desde mediados del siglo XX, el Cinco de Mayo se convirtió en una forma de fomentar el orgullo entre los inmigrantes mexicanos, que comenzaron a reunirse entre amigos y familias para comer tacos, guacamole, enchiladas y chiles rellenos. Algunas ciudades estadounidenses que harán eventos públicos son: Monterey Park, California; Portland, Oregon; y Houston, Texas.

No obstante, la Encyclopedia Britannica refiere que la celebración no fue tan popular como ahora, hasta que se vinculó explícitamente con la promoción de bebidas alcohólicas, en particular el tradicional coctel llamado margarita, que se prepara con tequila, licor de naranja y jugo de limón.

De hecho, como parte de la celebración, algunas tiendas y restaurantes tienen programas de descuentos y promociones especiales para ofrecer esta bebida.

