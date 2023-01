¿Qué significa JGL y qué tiene que ver con el “Chapo Guzmán”?

escuchar

El jueves, Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, se volvió una zona de guerra tras la detención de Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo” Guzmán y presunto líder de “Los Chapitos”, que pertenece al Cartel de Sinaloa. En una violenta respuesta, el crimen organizado causó bloqueos, balaceras y despojos. En este contexto, las redes sociales se volvieron el canal en el que los ciudadanos comenzaron a dar sus testimonios y los volvieron tendencia. Ahí, sobresalió un término de consulta desconocido por muchas personas, que se dirigieron a su buscador de preferencia y escribieron: “¿Qué significa JGL?”.

Este conjunto de letras se popularizó en los años recientes. En México, algunas bandas han inmortalizado la historia de los mayores representantes del crimen organizado a través de canciones, que conforman el género de los “narcocorridos”. En orden de esta tradición, La Adictiva, agrupación representante del regional mexicano, se unió al compositor Luis R. Conriquez para crear una canción dirigida a Joaquín el Chapo Guzmán.

Se llama JGL, un nombre que alude a las iniciales de este capo, Joaquín Guzmán Loera. La canción cuenta su historia y la de sus hijos “Los Chapitos”, el grupo que presuntamente lideraba el ahora detenido Ovidio Guzmán. En 2022, la composición se volvió viral con millones de reproducciones, incluso a pesar de que el Chapo ya se encontraba en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos.

¿Qué dice la letra de JGL?

Los versos de este narcocorrido dibujan la historia de Culiacán, donde predomina el Cartel de Jalisco: “Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido, la capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos”, se menciona al principio: “Del Culiacanazo no hablaremos porque no está permitido. Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo. De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL”, se escucha en los versos siguientes.

“Allá en la sierra lo recuerdan con cariño. Aquí manda al señor de la tuna, así el Chapo esté en Culiacán, Nueva York o la Luna”. Esto en alusión a que ahora el mexicano se encuentra en Estados Unidos. El Chapo es uno de los narcotraficantes más conocidos de la historia y, si bien esta no es la primera canción que habla sobre él, pocas han alcanzado la fama de este corrido. “Aquí andamos patrullando 24/7. No se asusten si miran retenes. Y menos si cargan las gorras de JGL”, dice otro de los versos que menciona las siglas.

JGL, presente en el norte de México

El año pasado, medios mexicanos reportaron diferentes hechos que tenían las siglas JGL como las protagonistas. En Nuevo León, en este país, se detuvo a varias personas y se les confiscaron armas con este símbolo grabado.

Los registros son más antiguos, en 2021 ocurrió una polémica posada en Sinaloa, que habría sido organizada por los hijos del exlíder del Cartel de esa ciudad. En los videos que trascendieron en redes sociales, algunas bandas cantaban corridos en su honor. Todos los regalos, que incluían juguetes, muñecas, patines, triciclos y bicicletas, tenían calcomanías con las siglas JGL. También se repartieron televisores, refrigeradores y autos.

En ese mismo año, hubo otro registro público de la figura del “Señor”, como lo llaman en donde creció, Badiraguato, Sinaloa. Unos billetes con denominación de 200 pesos mexicanos se viralizaron por tener las mismas siglas que hacían alusión a su nombre.

