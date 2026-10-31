Quién es Analisa Torres, la jueza de raíces latinas que tomará el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en EE.UU.

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York reasignó el expediente penal contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, a la jueza federal Analisa Torres. La magistrada asumirá la conducción del proceso judicial tras la muerte del juez Alvin Hellerstein, quien supervisó la causa penal durante varios años.

Quién es Analisa Torres, la jueza federal designada por Barack Obama en 2013

Torres nació en la Ciudad de Nueva York en 1959 y tiene ascendencia puertorriqueña. En 2013, el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, la designó jueza del Distrito Sur de Nueva York.

Analisa Torres nació en la Ciudad de Nueva York en 1959 y tiene ascendencia puertorriqueña Fordham University Law School

En su formación académica, de acuerdo con N+ Unvision, completó sus estudios de grado con honores en la Universidad de Harvard. Posteriormente, la magistrada obtuvo su doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia.

Al comienzo de su carrera profesional, desempeñó labores en bufetes privados antes de incorporarse al sistema judicial. Más adelante, ocupó diversos cargos en los tribunales civil y penal de la ciudad de Nueva York.

Asimismo, Torres acumuló cerca de una década de labor como jueza de la Corte Suprema neoyorquina. Desde su llegada al fuero federal en 2013, la magistrada presidió litigios en materias civil, penal y regulatoria.

Ahora, la jueza asumirá la conducción del expediente penal contra Maduro y Flores en la corte neoyorquina. De esta manera, tendrá a su cargo la resolución de los planteos judiciales y la supervisión de las etapas previas al debate oral.

De qué acusan a Nicolás Maduro y Cilia Flores en EE.UU.: narcoterrorismo, armas y tortura

El expediente penal contra Maduro y Flores contempla acusaciones formuladas por la justicia federal estadounidense. La causa judicial se remonta a marzo de 2020, fecha en la que las autoridades presentaron la acusación formal contra el político venezolano por narcotráfico y otros delitos.

El pliego acusatorio actual imputa a Maduro y a Flores el delito de conspiración para cometer narcoterrorismo. Las imputaciones del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) abarcan además la conspiración para importar cocaína hacia el territorio estadounidense.

La causa judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores se remonta a marzo de 2020 Ariana Cubillos - AP

El expediente penal incluye asimismo acusaciones por la posesión de armas destructivas en el marco de las actividades atribuidas a los imputados.

La acusación formal actualizada, presentada el 8 de octubre de 2026, incluye además un cargo de conspiración para cometer tortura, por presuntos abusos contra ciudadanos estadounidenses.

La causa avanzó tras la captura de Maduro y su traslado al territorio estadounidense en enero de 2026. A partir de esa fecha, el tribunal federal continuó con el desarrollo del procedimiento penal preparatorio.

Cuándo es el juicio contra Maduro y Flores tras la muerte del juez Hellerstein

El tribunal federal informó este miércoles sobre la reasignación de la causa a la jueza Torres. La medida forma parte del procedimiento para redistribuir los casos a cargo de magistrados que dejan sus funciones por jubilación o fallecimiento.

El juez federal Hellerstein falleció este miércoles a los 92 años por causas naturales. El magistrado ejerció sus funciones durante casi tres décadas al frente de procesos de alto perfil público.

Hellerstein supervisó el proceso penal contra Maduro desde la presentación de la acusación original, en marzo de 2020. Tras su llegada a EE.UU. en enero de 2026, el magistrado continuó al frente del procedimiento.

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La reasignación del expediente ocurre antes de una audiencia programada para diciembre. En esa sesión, la jueza evaluará las solicitudes de la defensa para desestimar la acusación con base en la inmunidad soberana.

El tribunal fijó el inicio del juicio penal contra ambos acusados para el 14 de junio de 2027. En ese marco, Torres conducirá todas las etapas procesales restantes hasta dicha instancia judicial.