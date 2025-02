Quién es el dueño de Mall Of America, el centro comercial que se volvió viral por “su nuevo nombre” en Google Maps

Mall of America es el centro comercial más grande de Estados Unidos y uno de los destinos turísticos más visitados de ese país. Se ubica en Bloomington, Minnesota, y abrió sus puertas en 1992. El grupo empresarial Triple Five, propiedad de la familia Ghermezian, es dueña del establecimiento.

En las últimas horas, fue víctima de una disparatada broma: habría aparecido en Google Maps como “Mall of México”. La situación se dio después de que en enero de 2025, el Golfo de México fue rebautizado por Donald Trump y pasó a llamarse Golfo de América.

La familia Ghermezian: dueña de Triple Five y del Mall of America

Triple Five es un grupo privado de inversión inmobiliaria fundado por Jacob Ghermezian, un empresario de origen azerbaiyano que emigró desde Irán hasta Estados Unidos en la década de 1940. La familia convirtió un pequeño negocio de alfombras en un imperio inmobiliario y es reconocida por desarrollar gigantes comerciales con experiencias de entretenimiento.

Mall of America, ubicado en Bloomington, Minnesota, es el centro comercial más grande de Estados Unidos y recibe más de 32 millones de visitantes al año Mall of America

Don Ghermezian, actual presidente de Triple Five y nieto de Don, explicó a CNBC que su familia “comenzó desde cero”, pero que siempre fueron “personas que asumían riesgos, tenían grandes visiones y planes ambiciosos”. “Mucho de eso se ha transmitido a la siguiente generación”, agregó.

“Y así es como nos criamos. Cuando ibas a la oficina todos los días y veías el nivel en el que operaban y las cosas que intentaban lograr, como el centro comercial más grande del mundo, eran tareas monumentales”, comentó Ghermezian en diálogo con Amusement Today.

“Crecer en un entorno donde presenciabas ese tipo de proyectos te marca, y de alguna manera, terminas sintiéndote atraído por ello”, agregó. Hoy, Mall of America es uno de los mayores éxitos de la compañía. Cada año recibe 32 millones de visitantes y genera un impacto económico de 2000 millones de dólares en Minnesota, según datos oficiales del centro comercial.

Un centro comercial con historia y expansión constante

En 1982, los Minnesota Twins y los Vikings dejaron el Metropolitan Stadium, lo que permitió desarrollar un centro comercial en ese terreno. En 1985, la Autoridad Portuaria de Bloomington compró los lotes y abrió un concurso de propuestas. Triple Five ganó la licitación y comenzó la construcción en 1989.

El terreno donde se construyó el mall pertenecía al antiguo Metropolitan Stadium, sede de los Minnesota Twins y los Vikings hasta 1982 Mall of America

Mall of America abrió el 11 de agosto de 1992 con 330 tiendas y 10.000 empleados. Desde entonces, experimentó múltiples ampliaciones. En 2015, finalizó un proyecto de renovación que aumentó su superficie total a 520 mil metros cuadrados. Hoy, cuenta con más de 520 negocios y 50 restaurantes, además de teatros, juegos mecánicos y espacios de realidad virtual.

Los desafíos que enfrentó Mall of America

Pese al auge del comercio electrónico, Mall of America sigue siendo un destino clave. La pandemia de COVID-19 obligó a cerrarlo durante tres meses en 2020, lo que representó uno de sus mayores desafíos financieros. Además, sufrió la salida de tiendas ancla como Bloomingdale’s en 2012 y Sears en 2019.

De acuerdo con Britannica, el centro comercial también fue escenario de incidentes de seguridad. En 2021 y 2022, ocurrieron dos tiroteos dentro del mall, aunque sin víctimas fatales. Las autoridades arrestaron a los sospechosos en ambas ocasiones.

¿Mall of America tiene otras sucursales en EE.UU.?

Mall of America es único en su tipo y no tiene sucursales con el mismo nombre. Sin embargo, Triple Five posee otros centros comerciales reconocidos, como el West Edmonton Mall en Canadá y el American Dream en Nueva Jersey. Aunque estos complejos comparten algunas características, ninguno opera bajo la marca Mall of America.

Don Ghermezian, actual presidente de Triple Five, creció viendo a su familia desarrollar proyectos gigantes y hoy lidera la expansión del grupo X (@americandream)

Triple Five continúa en la expansión de su concepto de centros comerciales experienciales. Con parques temáticos, atracciones y eventos en vivo, la empresa busca atraer público más allá del shopping tradicional. Según Don Ghermezian, el enfoque está en “crear experiencias y no solo espacios de compra”.