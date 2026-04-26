Guía del DMV para tramitar la licencia de conducir para migrantes indocumentados hoy en Virginia

Virginia es uno de los 19 estados en EE.UU. que permiten a personas sin estatus migratorio regular obtener un permiso para conducir. Esta política se basa en leyes estatales que autorizan la emisión de licencias o tarjetas de manejo sin exigir prueba de presencia legal, siempre que el solicitante cumpla con ciertos requisitos como identificación y residencia.

Los migrantes indocumentados pueden tramitar una licencia de conducir

En Virginia, los inmigrantes indocumentados no obtienen una licencia tradicional, sino una “Driver Privilege Card”, según señala el DMV de Virginia.

Se trata de un documento oficial emitido por el Departamento de Vehículos Motorizados de Virginia (DMV, por sus siglas en inglés) que permite conducir legalmente sin necesidad de demostrar ciudadanía o estatus migratorio.

Las leyes de Nueva Jersey permiten tramitar la licencia de conducir incluso si no se es elegible para el Seguro Social (Facebook/New Jersey Motor Vehicle Commission)

Esta tarjeta está diseñada específicamente para residentes no ciudadanos que no cumplen con los requisitos de presencia legal exigidos para una licencia estándar. Para obtenerla, el DMV exige al solicitante cumplir condiciones específicas, entre ellas:

Ser residente de Virginia.

Tener al menos 16 años y tres meses.

Haber reportado ingresos en el estado o haber sido declarado como dependiente en una declaración fiscal en los últimos 12 meses.

No tener su privilegio de conducir suspendido ni infracciones relacionadas con seguros.

A diferencia de una licencia estándar, la “Driver Privilege Card” no cumple con los requisitos de la REAL ID federal, por lo que no puede utilizarse como identificación para abordar vuelos comerciales ni para ingresar a instalaciones federales.

Esto se debe a que las licencias regulares sí requieren comprobar presencia legal en Estados Unidos, indica el DMV.

El presidente Trump impulsó durante su reciente discurso la Ley Dalilah que prohibiría que los estados emitan CDL a los inmigrantes indocumentados Archivo - DMV California

Qué se necesita para la licencia de conducir en Virginia como migrante sin papeles

Los solicitantes deben presentar documentos originales que comprueben que son elegibles:

Dos pruebas de identidad

Dos pruebas de residencia en Virginia

Número de Seguro Social —si tienen uno— o un ITIN

Comprobantes de declaración de impuestos

Es importante destacar que el DMV también verifica electrónicamente la información fiscal con el Departamento de Impuestos del estado antes de emitir la tarjeta.

Para obtener el permiso de manejo en Virginia es necesario aprobar el examen Imagen generada con inteligencia artificial

Cómo es el proceso para obtener la licencia de conducir en Virginia

El trámite incluye aprobar un examen de conocimientos, una prueba de manejo y una evaluación de visión.

También se requiere obtener primero un permiso de aprendizaje y cumplir con un período mínimo antes de presentar el examen práctico.

Aunque esta tarjeta permite conducir legalmente en Virginia, no sustituye un documento de identidad federal ni tiene validez migratoria.

El DMV permite realizar dos trámites en simultáneo en Chicago

Además, el DMV puede verificar todos los documentos presentados y rechazar solicitudes si detecta inconsistencias o información no válida, por lo que es requisito llevar documentación completa y vigente.

Consecuencias de ser indocumentado en EE.UU.

Vivir como indocumentado en Estados Unidos implica un riesgo constante de deportación. Las personas sin estatus legal pueden enfrentar procesos de expulsión, incluso de forma acelerada y sin audiencia ante un juez en ciertos casos, según la American Immigration Council.

En este caso, las autoridades enfatizan que esta licencia emitida en Virginia no tiene la facultad de evitar la deportación, ya que no confiere ningún estatus legal.