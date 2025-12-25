Quién es el ganador de las elecciones de Honduras: el próximo presidente del país centroamericano

Después de días de escrutinio marcados por problemas técnicos, denuncias en cambios de resultados e incertidumbre, se conoció que Nasry “Tito” Asfura es el nuevo presidente de Honduras tras obtener el 40,27 % de los votos. Salvador Nasralla quedó en el segundo puesto con el 39,53 %. Según datos oficiales del Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE), 2.8 millones de personas participaron de los comicios.

Quién es Nasry “Tito” Asfura, el próximo presidente de Honduras

Nasry Asfura es un empresario de 67 años y exalcalde de Tegucigalpa. Conocido como “Tito” o “Papi a la orden”, el político insiste en proyectar una imagen avocada al servicio y con capacidad de resolver los problemas de los hondureños.

Asfura nació en 1958 y es nieto de inmigrantes palestinos que llegaron a Honduras X/@Papialaordenh

Su involucramiento en la administración pública de Honduras inició en los años noventa, cuando fue asistente y miembro administrativo en la alcaldía de Tegucigalpa y luego regidor municipal también de la capital. En 2009 fue electo diputado nacional por el departamento de Francisco Morazán y hasta 2011 dirigió el Fondo Hondureño de Inversión Social.

La celebración de Asfura y el rechazo de Nasralla

Poco después que el Consejo Nacional de Honduras (CNE) presentara la declaratoria de los comicios con el triunfo de Asfura, este celebró en sus redes sociales y adelantó al pueblo hondureño que estaba “listo para gobernar”.

Asfura celebró el anuncio del CNE y aseguró que estaba “preparado para gobernar” X/@agusantonetti

“Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones”, escribió en X. “Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar. ¡Dios Bendiga Honduras!”, agregó.

Nasralla, por su parte, rechazó el informe del CNE e insistió que el resultado “no responde a la voluntad de la mayor parte del pueblo hondureño”.

La presencia de Donald Trump en las elecciones de Honduras

Cuatro días antes de las elecciones, el presidente de Estados Unidos mostró su apoyo a Nasry “Tito” Asfura, el candidato del Partido Nacional de Honduras, para “combatir a los narcocomunistas” y que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no “tome el control” del país.

Trump asegura que Asfura es el candidato para luchar contra los narcoterroristas Truth Social/@realDonaldTrump

“La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional", señaló Trump desde su cuenta en Truth Social.

Tras recibir el apoyo del presidente estadounidense, Asfura publicó en redes sociales una imagen triunfante de sí mismo, Trump y el presidente de La Argentina, Javier Milei. “Honduras, vamos a estar bien”, destaca el candidato.

Los expertos dijeron que, aunque el apoyo de Trump podría ayudarle, el indulto podría tener el efecto contrario. Desde este punto, se corre el riesgo de asociar a Asfura en la mente de los votantes con el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue condenado en una Corte Federal de Nueva York por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, según consignó The New York Times.

El ambiente de desconfianza previo a los comicios

Los hondureños se prepararon para una contienda que definía la resolución de algunos problemas en la región como la corrupción, la delincuencia persistente y el costo de vida.

En 2022, los ataques contra defensores de derechos humanos se intensificaron en 2023, durante la presidencia de Castro CARL DE SOUZA - AFP

Desde la asunción de Xiomara Castro en enero de 2022, se lograron pocos avances en estos tópicos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. En septiembre del año pasado, la presidenta presentó al secretario general de las Naciones Unidas (ONU, por sus siglas en inglés) un segundo borrador para establecer una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en honduras (CICIH).

Ese mismo mes, expertos de la ONU visitaron Honduras para ofrecer asistencia técnica y evaluar el sistema legal y las capacidades anticorrupción. En su análisis, identificaron diversas leyes que obstaculizaban las investigaciones sobre corrupción.

Con relación a los derechos humanos, Human Right Watch señaló que Honduras documentó 453 casos de defensores de derechos humanos y periodistas que sufrieron acoso, amenazas o intimidación en 2023, y reportó el asesinato de 17 de ellos.

Desde 2005, se han reportado 35 asesinatos a periodistas en Honduras ORLANDO SIERRA� - AFP�

Esta represión se incrementó días antes de los comicios presidenciales del 30 de noviembre de 2025, donde se reportaron el asesinato de dos periodistas, incluido uno que se encontraba bajo el Sistema Nacional de Protección.

Con esta tendencia, la ONU publicó un comunicado donde instaba a la gobernación de Honduras a garantizar “unas elecciones libres, justas y transparentes, con pleno respeto a la libertad de prensa”.

El conteo punto por punto de los votos

Luego que el CNE anunciara el 1° de diciembre la finalización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) por la presencia de un “empate técnico” entre los candidatos, se inició el conteo voto por voto.

El 2 de diciembre, el CNE anunció fallas técnicas en el sistema donde se realiza el conteo de votos X/@Cnehonduras

El avance del conteo ha sido lento y volvió a frenarse el martes y miércoles por “problemas técnicos” y “mantenimiento” del sitio, algo cuestionado por consejeras del CNE. “Exigimos a la empresa ASD SAS la solución técnica más pronta posible”.

El 3 de diciembre, con el 86,10% de votos registrados, Nasry Asfura tomó la delantera sobre Salvador Nasralla (39,46%), por lo que este último denunció un cambio de datos por culpa de un algoritmo.

Nasralla denunció cambio en los datos de cada candidato X/@S

“Denuncio públicamente que hoy, jueves 4 de diciembre de 2025, a las 03:24 hs, se apagó la pantalla y un algoritmo (similar al que usaron en 2013) cambió los datos. Los 1,081,000 votos de @Salvapresidente (su campaña) se los pusieron a Asfura", señaló.