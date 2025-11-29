Elecciones en Honduras: dónde pueden votar los migrantes en EE.UU. este domingo

Las elecciones en Honduras se celebran este domingo 30 de noviembre y millones de ciudadanos elegirán nuevo presidente, que sucederá a Xiomara Castro. En Estados Unidos, donde se estima que viven 935 mil migrantes de ese país, habilitaron los consulados hondureños y 15 Juntas Receptoras para que puedan ejercer su derecho a votar.

Guía para migrantes en EE.UU.: los consulados para votar en las elecciones de Honduras

Los migrantes de Honduras que viven en EE.UU. tienen habilitados los consulados y 15 Juntas Receptoras para votar en las elecciones del domingo próximo. El organismo ofreció una guía para que los electores ejerzan su derecho en los comicios.

Los consulados disponibles en suelo estadounidense se encuentran en:

Texas : en el 1209 Galveston Ave. de McAllen, en el 9800 Centre Pkwy de Houston y en la suite 400 de 2520 W Irving Blvd. en Dallas.

: en el 1209 Galveston Ave. de McAllen, en el 9800 Centre Pkwy de Houston y en la suite 400 de 2520 W Irving Blvd. en Dallas. Arizona : en el tercer piso de 3724 N 3rd Street de Phoenix.

: en el tercer piso de 3724 N 3rd Street de Phoenix. Colorado : en la suite 180 de 4707 E 2nd Avenue de Aurora, Denver.

: en la suite 180 de 4707 E 2nd Avenue de Aurora, Denver. Washington : en la suite 100 de 1107 SW Grady Way de Renton, Seattle.

: en la suite 100 de 1107 SW Grady Way de Renton, Seattle. Washington D.C. : en la suite 104 de 1990 M St NW.

: en la suite 104 de 1990 M St NW. California : en la suite 460 de 1700 California St. en San Francisco y en la suite 916 de 3550 Wilshire Blvd. en Los Ángeles.

: en la suite 460 de 1700 California St. en San Francisco y en la suite 916 de 3550 Wilshire Blvd. en Los Ángeles. Louisiana : en la suite 100 de 1250 Poydras St. de Nueva Orleans.

: en la suite 100 de 1250 Poydras St. de Nueva Orleans. Massachusetts : en el tercer piso de 90 Everett Avenue en Boston.

: en el tercer piso de 90 Everett Avenue en Boston. Georgia : en el 6755 Peachtree Industrial Blvd. de Atlanta.

: en el 6755 Peachtree Industrial Blvd. de Atlanta. Nueva York : en el 255 W 36th St. de la ciudad de Nueva York.

: en el 255 W 36th St. de la ciudad de Nueva York. Florida : en la suite 3318 de 777 Northwest 72 Avenue de Miami.

: en la suite 3318 de 777 Northwest 72 Avenue de Miami. Carolina del Norte : en el 5727 N Sharon Amity Rd. de Charlotte.

: en el 5727 N Sharon Amity Rd. de Charlotte. Illinois: en el 812 W Van Buren St. de Chicago.

Cuáles son los centros de votación designados en EE.UU. para las elecciones de Honduras

Según un comunicado oficial del Consejo Nacional Electoral de ese país (CNE), los 12 centros de votación designados en EE.UU. se ubicarán en:

Houston, Texas : Princess Reception Hall, 16312 FM 529W.

: Princess Reception Hall, 16312 FM 529W. Dallas, Texas : Salón de Eventos De Paris Beauty Salon Academy, 3160 Saturn Rd, Garland.

: Salón de Eventos De Paris Beauty Salon Academy, 3160 Saturn Rd, Garland. Los Ángeles, California : Church of Scientology of the Valley, 11455 Burbank Blvd, North Hollywood.

: Church of Scientology of the Valley, 11455 Burbank Blvd, North Hollywood. San Francisco, California : St. Johns Presbyterians, 2727 College Ave, Berkeley.

: St. Johns Presbyterians, 2727 College Ave, Berkeley. Miami, Florida : Hotel Holiday Inn, 7707 NW 103rd Street, Hialeah Gardens.

: Hotel Holiday Inn, 7707 NW 103rd Street, Hialeah Gardens. Nueva Orleans, Louisiana : Apostolado Hispano, 2501 Maine Ave, Metairie.

: Apostolado Hispano, 2501 Maine Ave, Metairie. Ciudad de Nueva York, Nueva York : Our Lady of Sorrows Church, 104-11 37th Ave, Corona.

: Our Lady of Sorrows Church, 104-11 37th Ave, Corona. Washington D.C. : Hotel Comfort Inn, 6560 Loisdale Ct, Springfield.

: Hotel Comfort Inn, 6560 Loisdale Ct, Springfield. Atlanta, Georgia : DCA Event Hall, 880 Indian Trail Rd Suite K, Lilburn.

: DCA Event Hall, 880 Indian Trail Rd Suite K, Lilburn. Chicago, Illinois : Hispanic Bible School, 7029 W Grand Ave.

: Hispanic Bible School, 7029 W Grand Ave. Boston, Massachusetts : La Colaborativa Survival Center, 63 Sixth Street, Chelsea.

: La Colaborativa Survival Center, 63 Sixth Street, Chelsea. Charlotte, Carolina del Norte: Hotel Fairfield Inn, 8540 E Independence Blvd.

Qué se vota en las elecciones de Honduras y cómo hacerlo desde EE.UU.

Más de seis millones y medio de ciudadanos hondureños elegirán nuevo presidente el domingo 30 de noviembre. Además, en los comicios se votarán alcaldes, 128 bancas del Congreso y los representantes ante el Parlamento Centroamericano. Cabe destacar que los extranjeros en EE.UU. únicamente podrán votar a presidente y designados.

Las elecciones en Honduras contarán con una única vuelta, con victoria por mayoría simple, y tres candidatos se posicionan entre los favoritos a presidente de ese país:

Salvador Nasralla : Partido Liberal.

: Partido Liberal. Nasry Asfura : Partido Nacional.

: Partido Nacional. Rixi Moncada: Libre.

Los tres candidatos principales a la presidencia de Honduras X/@SalvaPresidente-X/@titoasfura-Facebook/Rixi Presidenta

Los migrantes hondureños en EE.UU. pueden acudir a los centros designados para la votación del domingo próximo para emitir su derecho ante las juntas receptoras de votos. Según indicó el Consejo Nacional Electoral de ese país, los electores deben presentar su documento nacional de identidad.

Qué papel juega Donald Trump en las elecciones en Honduras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de más de 50.000 hondureños que viven en el territorio norteamericano. Además, ordenó la deportación de otros 27.000, según un informe de AFP.

En tanto, Honduras recibió 10.000 millones de dólares en remesas procedentes de EE.UU. en 2024.

Los tres candidatos principales a las elecciones en Honduras se refirieron a las relaciones con EE.UU. Alex Brandon - AP

Los tres principales candidatos a presidente se pronunciaron sobre el mandatario estadounidense. Por su parte, Moncada advirtió que respetaría el tratado de extradición con el territorio norteamericano. Mientras, Nasralla y Asfura anticiparon “un mejor diálogo con Washington”.