Trump pide votar por el derechista Asfura en presidenciales de Honduras

El presidente estadounidense, Donald Trump, hizo un llamado a los hondureños para que voten por el candidato derechista Nasry Asfura en los comicios generales del domingo.

El empresario Nasry Asfura, candidato por el Partido Nacional, "es el único verdadero amigo de la libertad", escribió Trump el miércoles en su red Truth Social.

El mandatario estadounidense sostuvo que "no podría trabajar" con la aspirante izquierdista Rixi Moncada, del partido oficialista Libre, y señaló que no confía en el tercer candidato, Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Con una campaña plagada de acusaciones mutuas sobre planes de fraude, la elección presidencial de Honduras, sin segunda vuelta, se anticipa controvertida en un país con largo historial de comicios cuestionados y golpes de Estado.

El ganador de estos comicios reemplazará a la presidenta izquierdista Xiomara Castro, esposa del exmandatario Manuel Zelaya, derrocado en 2009.

