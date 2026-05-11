Noticias de Texas hoy, en vivo: últimas actualizaciones del lunes 11 de mayo
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Noticias de Texas en vivo
Alerta por tormentas en Houston y tiempo estable en Dallas y San Antonio
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones climáticas diversas para las principales ciudades de Texas durante este lunes.
- Houston: se espera una temperatura máxima de 28°C (82°F) con un 30% de probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas a partir de las 15.05 hs. Hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado con una mínima de 21°C (70°F) y vientos del norte a ocho kilómetros por hora (5 mph).
- Dallas: la jornada transcurrirá con cielo mayormente soleado y una máxima de 26°C (78°F). Para la noche, se prevé un clima despejado con un marcado descenso térmico hasta los 16°C (61°F), con vientos leves que rotarán al este-noreste.
- San Antonio: el termómetro alcanzará los 28°C (83°F) en un día mayormente soleado, aunque se registrarán ráfagas de viento del norte-noreste de hasta 32 kilómetros por hora (20 mph). Al caer el sol, la temperatura bajará a los 19°C (66°F) bajo un cielo que permanecerá despejado.
Hallan seis personas muertas en un tren de carga en Laredo
Las autoridades de EE.UU. confirmaron el hallazgo de seis personas fallecidas dentro de un vagón de carga de la compañía Union Pacific en la ciudad fronteriza de Laredo, Texas. El descubrimiento se produjo el domingo 10 de mayo cerca de las 15.30 hs, cuando un empleado de la firma realizaba una inspección de rutina en el depósito ferroviario de esta zona estratégica para el comercio con México.
De acuerdo con la información proporcionada por la cadena CNN y el portavoz del Departamento de Policía de Laredo, José Espinoza, los cuerpos se encontraban en un furgón a unos 257 kilómetros (160 millas) al sur de San Antonio. Si bien las causas de las muertes están bajo estudio, la investigación preliminar se centra en el clima extremo de la región, donde las temperaturas alcanzaron los 35 °C (95 °F).
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