Noticias de Texas hoy, en vivo: últimas actualizaciones del lunes 11 de mayo

Las autoridades de EE.UU. confirmaron el hallazgo de seis personas fallecidas dentro de un vagón de carga de la compañía Union Pacific en la ciudad fronteriza de Laredo, Texas. El descubrimiento se produjo el domingo 10 de mayo cerca de las 15.30 hs, cuando un empleado de la firma realizaba una inspección de rutina en el depósito ferroviario de esta zona estratégica para el comercio con México.

De acuerdo con la información proporcionada por la cadena CNN y el portavoz del Departamento de Policía de Laredo, José Espinoza, los cuerpos se encontraban en un furgón a unos 257 kilómetros (160 millas) al sur de San Antonio. Si bien las causas de las muertes están bajo estudio, la investigación preliminar se centra en el clima extremo de la región, donde las temperaturas alcanzaron los 35 °C (95 °F).