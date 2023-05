Quién es Richard Glossip, el hombre que espera por novena vez su ejecución en EE.UU.: “Puedo superar cualquier cosa”

escuchar

En 1997, Richard Glossip fue detenido por organizar el asesinato de un hombre que era propietario del motel donde trabajaba. Desde entonces, ha permanecido tras las rejas en espera de su castigo, que es la pena de muerte. Las autoridades ya han asignado un total de nueve fechas para ejecutarlo, pero ocho se aplazaron debido a dos investigaciones independientes que plantearon dudas sobre su condena. No obstante, su proceso podría concretarse el próximo 18 de mayo.

El hombre, que actualmente tiene 60 años, fue acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Barry Van Treese, dueño de un motel en Oklahoma, donde Glossip era gerente. Sus abogados argumentaron que no tuvo relación con este homicidio y que Justin Sneed, el autor material, actuó en solitario, según detalló el medio The New York Times.

No obstante, los fiscales del juicio describieron el homicidio como un complot organizado por Glossip, ya que, aseguraron, él le pagó al joven por asesinar a Van Treese. Sneed consiguió evadir la pena de muerte debido a que se declaró culpable y a que testificó en contra de Glossip, quien fue condenado a la ejecución en junio de 1998. Sin embargo, este castigo se anuló por primera vez debido a la “ineficiencia del abogado”. En 2004 fue juzgado nuevamente y le impusieron la misma pena, detalló CNN.

Si las autoridades no cambian de opinión, Richard Glossip será ejecutado el próximo 18 de mayo Facebook/Save Richard Glossip

Durante los últimos 26 años que Glossip ha permanecido en prisión, han surgido numerosas dudas respecto a la condena que se le impuso, por lo que su ejecución se ha pospuesto en múltiples ocasiones. En dos investigaciones independientes se encontraron irregularidades. En una destacó que hubo una “destrucción intencional de evidencia por parte del estado antes del juicio y una investigación policial inadecuada”. Asimismo, los documentos revelaron que el testimonio de Sneed fue contaminado.

No obstante, este miércoles las autoridades de Oklahoma se negaron a recomendar el indulto para el hombre, por lo que se prevé que en menos de dos semanas sea ejecutado.

Glossip se mantiene optimista

A pesar de la reciente decisión de las autoridades, Glossip se mantiene optimista y aún tiene esperanzas de que le perdonen la vida. Explicó que le han asignado tantas fechas de ejecución que ya lo toma un poco a la ligera. “Creo que es más fácil para mí que para cualquier otra persona, porque lo he hecho muchas veces”, dijo a CNN este jueves.

No obstante, aseguró que su caso es complejo y que espera que su historia sirva para crear consciencia entre las personas. “Quiero que la gente vea lo serio que es esto y el daño que puede causarle a la gente. Pero al mismo tiempo, he sido una de esas personas cuya fe es tan fuerte que puede ayudarme a superar cualquier cosa”, agregó. Glossip se casó el año pasado, por lo que uno de sus mayores deseos es salir de prisión para construir una vida al lado de su esposa.

Richard Glossip se mantiene optimista a pesar de su condena Facebook/Save Richard Glossip

El hombre no solo cuenta con el respaldo de sus abogados y familiares, sino que hay un creciente grupo de simpatizantes que buscan salvarlo de la ejecución. Entre ellos, destacan el fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, un grupo bipartidista de 62 legisladores de Oklahoma y hasta la socialité Kim Kardashian.

